В 1769 г. во время войны России с Турцией и Польшей было принято решение в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи совершать поминовение всех православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных. В столице Российской Империи в этот день принято было служить заупокойную литургию в Петропавловском соборе. Другие дни сугубого поминовения воинов: Димитриевская родительская суббота (суббота накануне дня памяти Вмч. Димитрия Солунского) и 9 мая.

Сегодня также день памяти одного из лидеров Союза Русского Народа графа Э.И.Коновницына, скончавшегося в 1915 г. Эммануил Иванович Коновницын родился 11 июня 1859 г. в Харькове, и был внуком героя Отечественной войны 1812 года, воспитателя Императора Николая I графа П.П.Коновницына, день памяти которого мы отмечали вчера. В 1869 г. Коновницын окончил Михайловское артиллерийское училище, служил в Московском военном округе. В 1872 г. вышел в отставку в чине подпоручика, поселился в родовом имении Кярово Гдовского уезда и занялся сельским хозяйством. Основал в имении ремесленную школу на 100 детей, которую содержал на собственные средства. Избирался почетным мировым судьей, уездным предводителем дворянства и председателем уездного земского собрания. Много потрудился на ниве народного просвещения, будучи председателем уездного училищного совета.

Член Русского Собрания с первых лет его существования. Один из основателей Союза Русского Народа (СРН), в 1906−09 гг. председатель Петербургского Столичного совета СРН, член Главного Совета СРН. Имея крупное состояние, много жертвовал на нужды Союза. В 1909 г. по поручению Главного Совета граф пытался обжаловать в Сенате указ П.А.Столыпина, разрешавший евреям, перебравшимся на место жительства вне черты оседлости, оставаться там, если они успели приобрести дом. В конце 1909 г. избран товарищем председателя Главного Совета СРН, как утверждали его противники, для того, чтобы устранить председателя и основателя Союза А.И.Дубровина, с которым имел натянутые отношения. Личный конфликт между Дубровиным и графом Коновницыным действительно был нервом нестроений и раскола в Союзе. Отстранив Дубровина, 9 апреля 1909 г. Коновницын вступил в исполнение обязанностей председателя Главного Совета СРН. Был и.о. председателя Главного Совета до ноября 1912 г., когда руководителем Союза был избран депутат Госдумы Н.Е.Марков, а Коновницын стал почетным председателем Союза. Скончался после тяжелой продолжительной болезни. В одном из некрологов было сказано: «Смерть графа Э.И. Коновницына в настоящую тяжелую пору жизни нашего Отечества, когда опять поднимает голову революционная гидра, тяжелая утрата для Союза Русского Народа».

Русская линия