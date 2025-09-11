Монумент был установлен у Новодевичьего монастыря, куда в ближайшие дни из Симферополя доставят частицу мощей святителя…

9 сентября 2025 года у часовни преподобного Сергия Радонежского и равноапостольной Нины Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие и освящение памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому), созданного на средства и по инициативе руководителя патриотического проекта «Аллея Российской славы» Михаила Сердюкова, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

Освящение монумента совершил старший священник монастыря иерей Дионисий Харин в сослужении клириков обители протоиерея Николая Волкова и иерея Алексия Красавина.

На открытии памятника присутствовали настоятельница игумения София (Силина), глава администрации Московского района Владимир Ушаков, бывший уполномоченный при Президенте РФ по защите прав детей Павел Астахов, председатель совета директоров «Setl Group» Максим Шубарев, главврачи больниц Московского района, курсанты Военно-медицинской академии.

Право разрезать красную ленточку было предоставлено игумении Софии и Павлу Астахову.

«Состоялось знаковое событие не только для нашей обители, но и для всего города, потому что однажды в этом святом месте молился выдающийся ученый, святитель Лука Крымский, — сказал отец Дионисий. — В этой обители он услышал призвание продолжить служение Богу, совмещая его с подвигом служения Отечеству в качестве врача. Благодаря неравнодушным людям в преддверии прибытия мощей святителя в нашу обитель мы открываем ему памятник. Господь по молитвам святителя Луки будет врачевать наши телесные и душевные недуги, укреплять врачей в их служении и вдохновлять пастырей».

Павел Астахов рассказал, что принимал участие в съемках фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский», который доступен на платформе ТК «Спас». «Он стал великим хирургом еще до революции, и на всех войнах, которые вела Россия, оперировал раненых, был со своим народом. Он потерял любимую жену в 1919 году, но не ожесточился, а встал на путь служения Богу. Несмотря на ссылки, в которых он провёл в общей сложности почти 20 лет, он не сдавался», — отметил бывший правозащитник.

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого монастыря Симферополя будет пребывать в Казанском храме Новодевичьего монастыря с 13 по 21 сентября. Его встреча состоится 13 сентября. Доступ к ковчегу будет осуществляться ежедневно с 6:00 до 21:00.

Русская линия