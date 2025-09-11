Осуждение пьянства в православном богословии связано с потерей пьющим человеком веры и внимания к жизни, аскетическое «трезвение», напротив, возвращает людей к спокойному принятию происходящих событий и приводит их к Богу. Об этом рассказал в День трезвости насельник Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Прокопий (Пащенко), сообщает ТАСС.

«Один из наших святых называл пьянство началом безбожия. А как писал один автор „Добротолюбия“, увидеть Бога мы можем, созерцая происходящее вокруг нас, вслушиваясь в жизнь, обстоятельства и промысл Божий, сопоставляя и выявляя значимые причинно-следственные связи путём накопления смыслов. Но человек, который постоянно оглушается алкоголем, сознание которого постоянно им затуманено, на этот процесс не способен, и потому не способен понять жизнь. Он видит её как череду разорванных друг от друга фрагментов и не ощущает ни радости, ни сопричастности чему-то большему, чем он сам», — сказал священник.

Отец Прокопий отметил, что выход из этого положения заключен в распространении образа жизни, в православной традиции называемого «трезвением». «Ища его, мы начинаем постепенно учиться понимать, где, как и почему мы потеряли равновесие, полноту жизни, которая достигается через связь со Христом. На основе христианского понимания жизни формируются навыки, которые помогают человеку удержаться на ногах в конкретных ситуациях, его сознание перестаёт раздергиваться в разные стороны хаотичными стремлениями, формируется стрессоустойчивость. Человека не столь ранят какие-то переживания, а раз так, то не возникает желания оглушить себя алкоголем», — подчеркнул священнослужитель.

По его словам, благодаря трезвению «человек начинает понимать смысл каждого конкретного дела, потому что связывает его с чем-то большим, чем он сам». «Тогда проходит и желание уходить в алкоголь — потому что ты приобретаешь что-то несравненно большее, чем алкоголь. А алкоголь это большее у тебя забирает», — заключил отец Прокопий.

Русская линия