Русская линия
Сводка новостей от 11 сентября 2025

Украинские спецслужбы не скрывают, что арестовывают священников УПЦ для их последующего обмена с Россией
Обычно за одного украинского священника режим Зеленского выторговывает у Москвы более десятка пленных, пишет украинская пресса…

Арест священника УПЦАресты священнослужителей Украинской Православной Церкви являются одним из главных средств пополнения обменного фонда режим Зеленского. Об этом открыто говорят представители спецслужб Украины.

Так, источники газеты «Украинская правда» в украинских спецслужбах рассказали о том, как проходит процесс обмена осуждённых священников УПЦ на пленных украинских военнослужащих, сообщает портал Raskolam.net.

«Обычно за одного священника УПЦ нам отдают более десятка пленных. Иногда благодаря таким обменам удаётся возвращать не только военных и гражданских заложников, но и топовых агентов украинских спецслужб», — рассказал источник.

При этом указывается, что далеко не все священнослужители идут на обмен, поскольку среди них есть люди с разными взглядами.

«Нет постоянной практики, что за священников УПЦ могут отдать конкретную категорию пленных или гражданских заложников. Фигуранты разные, степень заинтересованности России в них разная. Можно сказать, что представители УПЦ значительно чаще выражают желание, чтобы их передали России, чем страна-агрессор выражает желание их забирать», — рассказал собеседник.

Тем не менее, это не меняет главного — аресты и надуманные уголовные дела против священников УПЦ выгодны безбожному режиму Зеленского и останавливаться он не собирается.

Не случайно в июле 2025 года общественная организация «Община Оленовки», в которую входят ряд родственников украинских военнопленных, опубликовала заявление с призывом обменять на пленных военнослужащих ВСУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В организации считают, что лишение гражданства Предстоятеля УПЦ «открывает возможность для его обмена».

Русская линия

В День Трезвости во всех храмах Русской Православной Церкви молились о страждущих от винопития
Царская традиция отмечать день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи не только строгим постом, но и полным отказом от алкоголя была возрождена в России в 2014 году...

В русских городах вновь начали ставить истуканы палачу русского народа Дзержинскому
К очередному дню рождения душегуба, отмечаемому в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, памятники основателю ВЧК появились в Омске и Владивостоке...

В Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник святителю Луке Крымскому
Монумент был установлен у Новодевичьего монастыря, куда в ближайшие дни из Симферополя доставят частицу мощей святителя...

Иеромонах Прокопий (Пащенко): «Один из наших святых называл пьянство началом безбожия»
Насельник Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря рассказал, почему Церковь установила День трезвости...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в День поминовения православных воинов, мы вспоминаем одного из лидеров Союза Русского Народа графа Э.И.Коновницына...

