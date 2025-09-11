Обычно за одного украинского священника режим Зеленского выторговывает у Москвы более десятка пленных, пишет украинская пресса…

Украинские спецслужбы не скрывают, что арестовывают священников УПЦ для их последующего обмена с Россией

Аресты священнослужителей Украинской Православной Церкви являются одним из главных средств пополнения обменного фонда режим Зеленского. Об этом открыто говорят представители спецслужб Украины.

Так, источники газеты «Украинская правда» в украинских спецслужбах рассказали о том, как проходит процесс обмена осуждённых священников УПЦ на пленных украинских военнослужащих, сообщает портал Raskolam.net.

«Обычно за одного священника УПЦ нам отдают более десятка пленных. Иногда благодаря таким обменам удаётся возвращать не только военных и гражданских заложников, но и топовых агентов украинских спецслужб», — рассказал источник.

При этом указывается, что далеко не все священнослужители идут на обмен, поскольку среди них есть люди с разными взглядами.

«Нет постоянной практики, что за священников УПЦ могут отдать конкретную категорию пленных или гражданских заложников. Фигуранты разные, степень заинтересованности России в них разная. Можно сказать, что представители УПЦ значительно чаще выражают желание, чтобы их передали России, чем страна-агрессор выражает желание их забирать», — рассказал собеседник.

Тем не менее, это не меняет главного — аресты и надуманные уголовные дела против священников УПЦ выгодны безбожному режиму Зеленского и останавливаться он не собирается.

Не случайно в июле 2025 года общественная организация «Община Оленовки», в которую входят ряд родственников украинских военнопленных, опубликовала заявление с призывом обменять на пленных военнослужащих ВСУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В организации считают, что лишение гражданства Предстоятеля УПЦ «открывает возможность для его обмена».

Русская линия