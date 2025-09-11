К очередному дню рождения душегуба, отмечаемому в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, памятники основателю ВЧК появились в Омске и Владивостоке…

В Омске в сквере перед зданием городской администрации установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии и палачу русского народа Феликсу Дзержинскому. Монумент, созданный омским архитектором Михаилом Мининым и петербургским скульптором Антоном Щигорцом, выполнен из бронзы. Его официальное открытие запланировано на 11 сентября, день рождения первого председателя ВЧК, который совпадает с Усекновением главы Иоанна Предтечи, сообщает газета «Коммерсант».

Инициатором установки памятника душегубу, виновного в гибели тысяч ни в чём неповинных русских людей, выступил региональный фонд социальной и правовой поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие». Как сообщили в фонде, идея памятника обсуждалась несколько лет. Проект вызвал в городе серьезные споры: против появления монумента выступила Русская Православная Церковь и Совет атаманов казачьего народа.

Однако, чекисты наплевали на мнение людей.

Омский истукан стал уже вторым за последнюю неделю памятником Феликсу Дзержинскому, установленным в российских регионах. В начале сентября аналогичный монумент появился во Владивостоке: его разместили на Океанском проспекте, рядом со зданием прокуратуры Приморского края.

Многие сторонники большевиков ныне выступают за то, чтобы вернуть памятник Дзержинскому и на Лубянскую площадь в Москве. Этот монумент был демонтирован в августе 1991 года и в настоящий момент находится на территории парка искусств «Музеон». Если его также восстановят, это станет настоящим плевком в лицо всех православных верующих и родственников многочисленных жертв этого душегуба.

Русская линия