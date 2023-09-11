Царская традиция отмечать день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи не только строгим постом, но и полным отказом от алкоголя была возрождена в России в 2014 году…

В День Трезвости во всех храмах Русской Православной Церкви молились о страждущих от винопития

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, в России ежегодно отмечается День трезвости. Традиция отмечать этот день была восстановлена 25 июля 2014 года Священным Синодом Русской Православной Церкви. Архиереям и духовенству рекомендовано совершать в День трезвости Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании. Данный чин и Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма были утверждены тем же решением Священного Синода. В 2016 году по предложению Московской епархии в богослужебные последования в День трезвости были включены прошения о страждущих недугом пьянства и наркомании, сообщает Патриархия.Ru.

На заседании Священного Синода, который состоялся 15 июля 2016 года под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, были утверждены следующие тексты прошений о страждущих недугами пьянства и наркомании в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи для включения в богослужебные последования:

О еже призрети милостивно на рабов Своих, от недугов пьянства и наркомании душею и телом страждущих, и разрешити их от уз смертоносных страстей, Господу помолимся.

О еже избавити страждущия рабы Своя от пагубных страстей пьянства и наркомании и соблюсти их во спасительном страсе и чистоте, воздержании и правде, Господу помолимся.

О еже припасти им к Богу в покаянии и препобедити пагубные страсти, да причастницы благ вечных будут, Господу помолимся.

О сродницех их скорбящих, и о еже прияти молитвы их и воздыхания, Господу помолимся.

О избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Впервые День Трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.

Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Известно, что многие святые придерживались традиции полного отказа от употребления алкоголя. Среди них — святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Сергий Радонежский и преподобный Александр Свирский.

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