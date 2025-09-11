Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости.

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

В нынешний день Святая Церковь вспоминает событие Усекновения главы Иоанна Крестителя и предлагает нам евангельское чтение о двух видах верности — добру и злу. Предтеча верен Богу и не отрекается от Него даже перед лицом смерти. Ирод тоже верен, но не Господу, а своему безумному обещанию: чтобы сохранить авторитет в глазах сотрапезников, ему приходится сдержать опрометчиво данное слово. Конечно, царь был опечален злым желанием Иродиады умертвить пророка, потому что почитал Иоанна как святого, но поскольку рассудок его был затуманен хмельными напитками, он все-таки отдал страшный приказ.

Вино сотворено на веселие людям, но горесть, когда пьют его много — говорит премудрый Иисус, сын Сирахов (Сир. 31:32−34). Только в трезвом уме мы способны отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам — делать все то, к чему мы призваны как христиане.

Дабы напомнить людям о необходимости всегда иметь ясные мысли, доброе сердце и благую волю, Русская Православная Церковь в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи установила День трезвости. Отрадно, что в последние годы в нашей стране снизилось употребление алкоголя и табака, однако появляются новые опасные вещества, негативно влияющие на сознание и искажающие восприятие реальности. Будем помнить, что противостоять этим серьезным вызовам современности невозможно без воздержания от пороков и страстей, без ежедневной работы над собой.

По молитвам святого Иоанна Предтечи да поможет нам Милостивый Господь трезвиться, как должно, и не грешить (1 Кор. 15:34) на всех путях и во все дни нашей жизни.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ