Константинопольский Патриарх Варфоломей в нарушение канонов решил грубо вмешаться в дела Иерусалимского Патриархата и выразил «свою полную поддержку» архиепископу Синайскому Дамиану в его противостоянии с братией Синайского монастыря, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Ранее престарелый владыка Дамиан вопреки договорённостям с комиссией Иерусалимского Патриархата, изучавшей нестроения в обители, решил отвергнуть план Иерусалима об общем собрании братии и силой изгнал из монастыря 12 несогласных с ним монахов.

При этом архиепископ Синайский заранее обратился с письмом к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, ища его поддержки в своём нехристианском поведении. В результате Фанар 29 августа 2025 года выступил с поддержкой престарелого архиерея и фактически вступил в открытый конфликт с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

В свою очередь, Иерусалимский Патриархат заявил о своей полной поддержке Синайского братства. В Иерусалиме подчеркнули, что признают «права отцов святого монастыря, закреплённые в его основополагающих правилах и сохранявшиеся на протяжении многовековой монашеской традиции».

«Эта поддержка выражается в рамках духовной и канонической юрисдикции Иерусалимского патриархата. В связи с этим Патриархат выражает свою поддержку и призывает правительство Греции и все заинтересованные стороны к сотрудничеству в целях сохранения канонического порядка и восстановления мира и единства в Святом монастыре».

Русская линия