Русская линия
Сводка новостей от 1 сентября 2025

Русская Православная Церковь откликнулась на просьбу о помощи со стороны Антиохийского Патриарха Иоанна
Верующий Антиохийского Патриархата, пострадавший в теракте в православном храме в Сирии, получил медицинскую помощь в Москве…

Теракт в храме пророка Ильи в Дамаске22 июня 2025 года во время воскресного богослужения в православном храме пророка Илии в Дамаске террорист-смертник открыл огонь по молящимся прихожанам, после чего совершил самоподрыв. В результате теракта погибли 25 человек, более 60 ранены. 21-летний Мишель получил тяжелейший оскольчатый перелом руки. Ему требовалось сложное реконструктивное лечение, которое в Сирии провести не могли. Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата при финансовом содействии Фонда поддержки христианской культуры и наследия организовал приезд и пребывание пострадавшего в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

«Мишель оказался в России по просьбе Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Столичная церковная больница святителя Алексия славится сильным травматологическим отделением», — отметил главный врач больницы А.Ю. Заров.

22 августа пациент был прооперирован. Руководительница Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии больницы святителя Алексия врач-травматолог В.А. Калантырская выполнила сложную операцию на костях и мягких тканях левого предплечья, поврежденных в результате ранения.

Русская Православная Церковь регулярно оказывает содействие Антиохийской Православной Церкви в вопросах, связанных с медицинской помощью пострадавшим. В частности, в 2022 году при подворье Русской Православной Церкви в Дамаске был открыт Центр детской реабилитации и протезирования для маленьких пациентов, получивших ранения в ходе боевых действий. В том же году больница святителя Алексия принимала делегацию врачей Патриаршего госпиталя «Аль-Хосн» из Сирии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Костроме началось восстановление Успенского собора Костромского Кремля
Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил молебен на месте строительства взорванного большевиками кафедрального собора...

Архиепископ Кипрский Георгий может отказаться поминать главу украинских раскольников Епифания Думенко
Предстоятель Кипрской Православной Церкви предупредил главу Фанара, что он может изменить свою позицию по украинскому вопросу...

Фанар грубо вмешался в дела Иерусалимского Патриархата на Синае
Синод Константинопольского Патриархата выразил поддержку архиепископу Синайскому Дамиану, изгнавшему из Синайского монастыря 12 монахов. Иерусалим, напротив, поддержал монашествующих...

Русская Православная Церковь откликнулась на просьбу о помощи со стороны Антиохийского Патриарха Иоанна
Верующий Антиохийского Патриархата, пострадавший в теракте в православном храме в Сирии, получил медицинскую помощь в Москве...

Власти Эстонии выгнали Эстонскую Православную Христианскую Церковь из помещения, которое она занимала 200 лет
Суд Таллина посчитал законным расторжение договора аренды на историческое помещение в центре эстонской столицы, и теперь Св. Синода ЭПХЦ вынужден будет съехать...

Этот день в Русской истории
Сегодня Русская Церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика