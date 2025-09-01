Верующий Антиохийского Патриархата, пострадавший в теракте в православном храме в Сирии, получил медицинскую помощь в Москве…

22 июня 2025 года во время воскресного богослужения в православном храме пророка Илии в Дамаске террорист-смертник открыл огонь по молящимся прихожанам, после чего совершил самоподрыв. В результате теракта погибли 25 человек, более 60 ранены. 21-летний Мишель получил тяжелейший оскольчатый перелом руки. Ему требовалось сложное реконструктивное лечение, которое в Сирии провести не могли. Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата при финансовом содействии Фонда поддержки христианской культуры и наследия организовал приезд и пребывание пострадавшего в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

«Мишель оказался в России по просьбе Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Столичная церковная больница святителя Алексия славится сильным травматологическим отделением», — отметил главный врач больницы А.Ю. Заров.

22 августа пациент был прооперирован. Руководительница Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии больницы святителя Алексия врач-травматолог В.А. Калантырская выполнила сложную операцию на костях и мягких тканях левого предплечья, поврежденных в результате ранения.

Русская Православная Церковь регулярно оказывает содействие Антиохийской Православной Церкви в вопросах, связанных с медицинской помощью пострадавшим. В частности, в 2022 году при подворье Русской Православной Церкви в Дамаске был открыт Центр детской реабилитации и протезирования для маленьких пациентов, получивших ранения в ходе боевых действий. В том же году больница святителя Алексия принимала делегацию врачей Патриаршего госпиталя «Аль-Хосн» из Сирии.

Русская линия