Суд Таллина посчитал законным расторжение договора аренды на историческое помещение в центре эстонской столицы, и теперь Св. Синода ЭПХЦ вынужден будет съехать…

29 августа 2025 года суд Таллина признал законным решение городских властей о расторжении договора аренды с Эстонской Православной Христианской Церковью (ЭПХЦ), которая занимала помещения на улице Пикк уже около 200 лет, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Postimees.

ЭПХЦ пыталась оспорить действия мэрии, указывая, что канцелярия Синода располагается в здании с 1829 года, однако Харьюский уездный суд встал на сторону властей. Таким образом, Церковь обязана освободить помещения, которые арендовала на льготных условиях по договору 2005 года — плата составляла лишь половину рыночной стоимости.

Конфликт вокруг здания тянулся более года и сопровождался политическим давлением на православную общину. В 2024 году власти Таллина потребовали освободить помещения, а затем резко повысили арендную плату. ЭПХЦ отказалась съезжать, заявив о праве на историческую преемственность, и подала жалобу в ЕСПЧ.

Эстонские спецслужбы обвинили Церковь в переговорах с «Россотрудничеством» о финансировании русскоязычной школы в Таллине и в попытке наладить перевод средств из России. При этом речь шла не о фактическом получении или передаче денег, а лишь о «попытках» и «переговорах».

Решение суда совпало по времени с принятием нового закона «О церквях и приходах», направленного на запрет ЭПХЦ. Документ прошёл третье чтение в парламенте, однако президент наложил на него вето.

Ранее Эстонская Православная Церковь и Пюхтицкий монастырь подали жалобы в Европейский суд по правам человека, указывая на систематическое нарушение прав православных верующих в стране.

