Предстоятель Кипрской Православной Церкви предупредил главу Фанара, что он может изменить свою позицию по украинскому вопросу…

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Георгий предупредил Константинопольского Патриарха Варфоломея о возможном изменении своей позиции по украинскому церковному вопросу, в случае если Патриарх Варфоломей поможет восстановиться в правах низложенному митрополиту Пафосскому Тихику. Об этом в эфире Ютуб-канала Άγιος Λουκάς ο Ιατρός заявил приближенный к Синоду Кипрской Церкви пресвитер Евангелос Папаниколау, сообщает портал Raskolam.net.

«К сожалению, Архиепископ Георгий не только не осознал, что всё это поведение безвозвратно дискредитирует его самого, но и возвеличивает в глазах верующих оклеветанного архиерея Тихика — но ещё и прибегает к совершенно недостойному и аморальному шантажу даже по отношению к Вселенскому Патриарху: «Варфоломей, или ты сделаешь, как я хочу, и накажешь Тихика, или я прекращу поминание Епифания как Предстоятеля Украины и буду поминать Онуфрия!», — сообщил отец Евангелос.

Ранее Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Георгий сообщил о том, что дальнейшую судьбу низложенного митрополита Пафосского Тихика будут решать на Фанаре. Архиерею запретили совершать богослужения, а занимаемую им кафедру передали другому иерарху. Тем не менее, окончательно вопрос решится только на Синоде Константинопольского Патриархата.

Для Патриарха Варфоломея дело владыки Тихика — это возможность ещё раз утвердить себя как «первого без равных» среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Ради этого глава Фанара может пойти на отмену решений Архиепископа Георгия и Св. Синода Кипрской Православной Церкви, хотя по взглядам митрополит Тихик, скорее, противник проводимой Константинопольским Патриархом церковной политики. Архиепископ же Георгий, напротив, сторонник Варфоломея, но ради утверждения «особых прав» такими сторонниками на Фанаре могут пожертвовать.

Пути Господни неисповедимы, и будет весьма любопытно, если из-за восстановления на кафедре владыки Тихика, который ранее выступал категорически против признания «ПЦУ», Архиепископ Кипрский Георгий в знак протеста против решения Фанара откажется поминать Епифания Думенко. Тогда можно будет только воскликнуть: «чудны дела Твои, Господи!»

Русская линия