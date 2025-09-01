29 августа 2025 года, в праздник Феодоровской иконы Божией Матери, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил молебен на начало доброго дела на месте строительства возрождаемого Успенского собора Костромского Кремля, который был уничтожен большевиками в 1934 году, сообщает официальный сайт Костромской епархии.

За богослужением молились митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, а также главный благотворитель строительства — президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин и представители областной администрации.

«Должен признаться — такой поддержки, как в Костроме, я не получал нигде. Было, безусловно, не просто, и сейчас не просто. Но есть Сергей Константинович (губернатор Костромской области С.К. Ситников — РЛ), есть владыка Ферапонт, есть масса людей — наших русских православных людей, которым очень этот храм нужен. Это будет первый Кремль нашего нового времени, восстановленный с нуля. Даст Господь, мы закончим этот прекрасный Кремль на берегу великой русской реки Волги», — сказал Виктор Тырышкин.

«Этот молебен очень знаменательный. В 2015 году Святейший Патриарх Кирилл осветил этот крест. За эти десять лет был построен Богоявленский собор, а Успенский мы начинаем строить прямо сегодня. Я приветствую нашего дорогого благодетеля, Виктора Ивановича Тырышкина, трудами которого сегодня возрождается соборный комплекс Костромского Кремля. Дорогой Виктор Иванович, огромная вам благодарность от всех за то, что вы делаете. И конечно, мы приветствуем нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова, потому что такое важное дело невозможно без помощи государственной власти, без участия областной администрации», — отметил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Ещё перед началом восстановления храмового комплекса Костромского Кремля на площадке Успенского собора были проведены все необходимые археологические работы. Поэтому сроки строительства второго храма значительно сократились.

Временный проезд для доставки строительных материалов будет организован с минимальным вредом для благоустроенной прилегающей территории. Также даны поручения по проектированию инженерных коммуникаций.

Русская линия