Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком, и в день Куликовской битвы находилась среди Русского войска. После победы она была передана донскими казаками в дар Великому князю Димитрию Донскому, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.

В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен Крестный ход с Донской иконой Пресвятой Богородицы.

В день битвы святыня находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской монастырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совершать празднество 19 августа. По установившейся традиции в малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает чин варения святого мира.

В настоящее время Донская икона Божией Матери находится в Государственной Третьяковской галерее.

Русская линия