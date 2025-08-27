Архиепископ Синайский Дамиан при помощи нанятых телохранителей силой изгнал из обители двенадцать несогласных с ним монахов…

Комиссии Иерусалимского Патриархата не удалось урегулировать конфликт в монастыре святой Екатерины на Синае между её наместником архиепископом Синайским Дамианом и братией обители, потребовавшей его смещения. Более того, после некоторого затишья он вспыхнул с новой силой, сообщает портал «OrthodoxTimes».

26 августа поздно вечером архиепископ Дамиан выступил с заявлением, в котором сообщил, что днём отправился в монастырь «с целью примирения и диалога с небольшой группой мятежных монахов, вооружившись терпением и отцовской любовью». По его словам, монахи планировали провести собрание без его одобрения, чтобы внести изменения в устав монастыря.

Далее он заявил, что монахи напали на него, в то время как те, «кто не участвовал в перевороте», защитили его и выгнали «мятежных монахов» из монастыря.

После этого инцидента было проведено общее собрание с участием монахов, оставшихся в монастыре, и избран новый состав Синаксиса, в который вошли отец Порфирий Канавакис в качестве главы монастыря, отец Акакий Спанос в качестве казначея и отец Ефрем Проватас в качестве эконома.

Совершенно иную картину рисуют монахи, которые остались за пределами монастыря после событий, произошедших во вторник вечером. Согласно их заявлению, опубликованному в Интернете, архиепископ Синайский появился в монастыре после долгого отсутствия «в сопровождении примерно десяти телохранителей», и вместе они вошли в монастырь.

Они также опубликовали видеозапись событий прошлой ночи, на которой видно, как «телохранители во главе с о. Акакием, который переводил их из келии в келию, насильно вытаскивали отцов из келий одного за другим.

Одному из отцов удалось снять на видео происходящее за дверью кельи о. Алексия, который сопротивлялся изо всех сил, но в конце концов сдался. В кельях, где монахи отказывались открывать, злоумышленники выламывали двери и насильно выводили монахов.

То, что епископ Дамиан написал вчера вечером в своём письме о нападении монахов, — откровенная ложь, потому что монахи его даже не видели. Он сидел в своём кабинете и наблюдал за разворачивающейся драмой, отметили монашествующие.

Злоумышленники вместе с группой сторонников епископа заперли ворота и оставили монахов за стенами, где те были вынуждены провести ночь.

Всего из обители были изгнаны двенадцать отцов. При условии, что монашествующих на Синае всего около 20 человек, становится понятно, что версия событий изгнанных монахов более близка к истине, чем-то, о чём заявляет 90-летний владыка Дамиан.

Характерно, что ранее комиссия Иерусалимского Патриархата пришла к решению о необходимости проведения всеобщего собрания братии обители для обсуждения всех спорных вопросов. Однако, архиепископ Дамиан, по всей видимости, остался недоволен данным фактом, поскольку большинство монашествующих не разделали его взгляды. В результате он форсировал события и решил просто выгнать несогласных силой.

Русская линия