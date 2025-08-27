Украинские раскольники буквально взбесились после того, как увидели такие древнерусские стяги у участников Крестного хода в Почаев…

Скандально известный «капеллан ПЦУ» Роман Грищук, курирующий рейдерские захваты храмов Украинской Православной Церкви на Буковине, обрушился с критикой на Крестный ход верующих из Каменца-Подольского в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Грищук назвал Крестный ход «оккупацией западной Украины», поскольку крестоходцы несли знамёна с образом Иисуса Христа, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на региональное издание «ТЕРМІНОВО».

«Не рассказывайте мне об иконах Иисуса Христа. Это не икона, даже не хоругвь! Это обычный флаг боевиков „ДНР“, который освящали московские попы для Гиркина-Стрелкова, перед которым присягал на верность России Захарченко и под которым воюют те, кто убивает украинцев! Это флаг „русского православного фашизма“, под которым россияне идут в бой», — написал Грищук.

Отметим, что под стягом с ликом Спаса Нерукотворного в древности ходили дружины Киевских и прочих русских князей, а потому претензии украинских раскольников к верующим Украинской Православной Церкви просто нелепы. Спас Нерукотворный — это символ Киевской Руси, а не Донецкой Народной Республики. Но благодаря таким, как Грищук, этот стяг вскоре может стать одним из символов не только ДНР, но и Российской армии, что не может не радовать.

В своё время украинские революционеры, свергшие Януковича, стали массово сносить памятники изуверу Ленину, и это самым скверным образом сказалось на России. То, что идолы большевикам первыми стали сносить именно украинские националисты привело к тому, что у российских коммунистов появился повод говорить о том, что демонтаж советских монументов — это символ русофобии и украинства, а потому в русских городах они до сих целы. Не случись майдана в Киеве, процесс возвращения российским улицам и городам их дореволюционных названий шёл бы куда проще.

С историей же вокруг стяга Спаса Нерукотворного всё в точности наоборот. Русские православные патриоты должны быть искренне благодарны Грищуку за то, что он столько делает для возрождения в России древнерусских православных символов.

Русская линия