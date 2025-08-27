В Москве состоялась пресс-конференция, в котором приняли участие прибывшие в Россию с паломническим визитом африканские священнослужители…

26 августа 2025 года в ТАСС состоялась пресс-конференция «Русская Православная Церковь в странах Африки: миссия и планы развития». Мероприятие было посвящено деятельности Патриаршего экзархата Африки и паломничеству благочинных Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий в Россию 21−29 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает официальный сайт Патриаршего экзархата Африки.

Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин рассказал о расширении присутствия Русской Православной Церкви на континенте, росте числа духовенства и прихожан, а также об особенностях православной миссии в странах Африки и планах дальнейшего развития.

Собравшиеся просмотрели видеоролик о крещении жителей Мадагаскара в водах Индийского океана, совершенном митрополитом Константином в ходе архипастырской поездки на остров весной этого года.

В пресс-конференции также приняли участие благочинный Центрального церковного округа в Танзании архимандрит Филарет (Кимаро), благочинный церковного округа Нанди в Кении иерей Тит Кипнгени, благочинный Центральноафриканского церковного округа (ЦАР) иерей Сергий Воемава, благочинный Западноафриканского церковного округа (Кот-д`Ивуар, Бенин, Того, Буркина-Фасо) иерей Парфений Дансу, благочинный Южного церковного округа Мадагаскара иерей Николай Рамарусун Бруно.

Священнослужители рассказали о причинах присоединения к Русской Православной Церкви, о переменах в жизни духовенства и верующих, которые произошли после учреждения Патриаршего экзархата, а также о своей миссионерской, образовательной, катехизаторской и гуманитарной деятельности.

Они также поделились впечатлениями от пребывания в России и ответили на вопросы журналистов.

