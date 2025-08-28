Новосозданный церковный округ будет объединять восемь приходов, попечение над которыми поручено протоиерею Михаилу Марчуку…

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в административно-территориальной структуре Донецкой епархии произошло значимое событие — учреждён Селидовский церковный округ, который стал 22-м благочинием епархии.

Указом от 26 августа 2025 года, изданным в целях устроения церковной жизни на новоосвобожденных территориях и упорядочения пастырского окормления верующих, было благословлено включить в состав новообразованного Селидовского благочиния вошли восемь приходов:

— Собор Державной иконы Божией Матери (г. Курахово);

— Свято-Крестовоздвиженский храм (г. Горняк);

— Свято-Лаврентиевский храм (пгт Кураховка);

— Свято-Петро-Павловский храм (с. Галициновка);

— Свято-Николаевский храм (г. Селидово);

— Свято-Пантелеимоновский храм (г. Селидово);

— Свято-Иверский храм (г. Украинск);

— Свято-Покровский храм (г. Новогродовка).

Благочинным нового церковного округа назначен протоиерей Михаил Марчук. На его плечи лягут задачи по координации церковной жизни в округе, организации совместных богослужений и мероприятий, а также духовному окормлению и объединению приходов.

Создание отдельного благочиния на новоосвобожденных территориях — это важный шаг в развитии церковной жизни региона. Это позволит улучшить административное управление приходами, активнее развивать социальное, молодежное и миссионерское служение на территории округа, а также объединить силы для решения общих задач и укрепления православной веры в сердцах людей.

Русская линия