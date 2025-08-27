Священномученик Василий (в миру Василий Дмитриевич Богоявленский) родился в феврале 1867 года в селе Старое Сеславино Тамбовской губернии в семье священника. По окончании Тамбовской Духовной семинарии он был рукоположен во иерея и некоторое время служил в одной из сельских церквей Тамбовской епархии. В 1896 г. он поступил в Казанскую Духовную Академию, которую закончил со степенью магистра богословия.

В 1908 г., после кончины супруги, о. Василий принял монашеский постриг и вскоре был назначен ректором Черниговской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А в следующем 1909 г. состоялась его хиротония в епископа Сумского, викария Харьковской епархии. На Черниговской кафедре Владыка состоял с 1911 до 1917 гг.

После Февральской революции по распоряжению Временного правительства Владыка Василий, будучи обвинённым «в приверженности старому строю», был отправлен на покой как «не соответствующий революционному духу времени». Он был переведён в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии; затем некоторое время управлял Московским Заиконоспасским монастырём.

Святитель участвовал в деятельности Поместного Собора Русской Православной Церкви, откуда в 1918 г. был командирован в Пермь для расследования ареста и последующего злодейского убийства священномученика архиепископа Андроника (память 7 июня).

После произведённого следствия епископ Василий с другими членами комиссии отправился из Перми по железной дороге в Москву, чтобы доложить о его результатах, однако их поезд был остановлен красноармейцами, которые перебили всех членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого Владыку сбросили с Камского моста в реку. Произошло это 14/27 августа 1918 г. Тело Владыки нашли и похоронили местные крестьяне, но когда к его могиле начались паломничества, большевики выкопали тело священномученика и сожгли его.

Епископ Василий причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

