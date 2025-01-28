31 января в Твери состоится презентация недавно вышедшей в серии «Белые воины» книги «Фельдмаршал Гурко»…

31 января 2025 года в Твери на площадке Тверской городской думы состоится презентация книги «Фельдмаршал Гурко», посвященной мало известным эпизодам биографии великого русского полководца Йосифа Гурко.

Книга была издана в 2024 году трудами «Скобелевского комитета» и Фонда «Наследие Империи».

Авторами книги выступили к.и.н. Надежда Воробьева, к.и.н. Светлана Шилова, автор серии «Белые воины» Александр Алекаев, научный руководитель проекта — доктор исторических наук Василий Цветков.

Генерал-фельдмаршал И. Гурко проявил себя гениальным военачальником во время русско-турецкой войны 1877−1878 годов. Под его командованием русская армия освободила от турецкого владычества Болгарию, где имя И. Гурко стало нарицательным.

Книга рассказывает о малоизвестных эпизодах биографии Георгиевского кавалера и выдающегося русского полководца.

Последние годы жизни он провел в своем имении в Сахарово под Тверью, где в храме Иосифа Волоцкого находится семейная усыпальница Гурко.

В книгу вошли опубликованные впервые в России воспоминания об И. Гурко болгарского переводчика Димирта Хранова, служившего в штабе генерала во время русско-турецкой войны 1877−1878 гг. В книге также приведены уникальные воспоминания тещи И. Гурко, известной писательницы Е.В.Салиас-де-Турнемир. Среди представленных в издании документов — дневник адъютанта главнокомандующего русской Дунайской армией полковника графа А.Орлова.

В рамках презентации состоится показ усечённой версии документального фильма, посвященного И. Гурко и выпущенного АНО «Центр медиастратегий».

В презентации примут участие генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, председатель Межрегионального общественного движения «Наследие Империи» Леонид Решетников, руководитель регионального отделения РВИО, сенатор от Тверской области Людмила Скаковская, представители Тверской городской думы, областного отделения РВИО, «Центра медиа-стратегий», общественно-политических и исторических кругов из Москвы, Твери, студенты ВУЗов Верхневолжья.

Ожидается участие представителей болгарских общественно-политических кругов, в том числе, Руководитель общества славянофилов Болгарии Николай Малинов.

После презентации запланировано возложение цветов к бюсту фельдмаршала И. Гурко в родовой усадьбе Сахарово, посещение храма его Небесного покровителя — святого преподобного Иосифа Волоцкого и музея, посвященного его семье.

Русская линия