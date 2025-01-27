26 января 2025 года в Центральном Доме кинематографистов в Москве состоялась торжественная церемония подведения итогов и вручения наград XXIX Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», сообщает сайт радиостанции «Радонеж».

Фестиваль был включён в официальную программу XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений и предварял её. Президентом Фестиваля неизменно много лет является Евгений Никифоров, а генеральным продюсером — Михаил Калинин.

Жюри кинофильмов возглавил режиссер, продюсер, народный артист РФ Владимир Хотиненко, вместе с ним фильмы оценивали: народная артистка России Валентина Теличкина, клирик Белгородской епархии, писатель, протоиерей Николай Германский, киновед, заслуженная работница культуры РФ Алла Золотухина, режиссер документального кино, руководительница Комиссии «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» Союза кинематографистов России Наталья Кононенко, православный публицист и катехизатор Сергей Комаров.

В жюри телеконкурса под председательством писателя, кинорежиссера Александра Богатырева вошли: кинорежиссер, сценарист Борис Криницын, кинокритик, болгарский общественный деятель Николай Малинов, клирик храма Благовещения в Петровском парке, литератор, протоиерей Андрей Спиридонов.

В 2025 году на фестиваль «Радонеж» было прислано 165 фильмов. 102 документальных, 2 игровых полнометражных, 27 игровых короткометражных и 29 анимационных фильмов, а также 5 телевизионных программ центральных и региональных каналов.

В конкурсной программе были представлены работы Ближнего и Дальнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Болгарии, Кыргызстана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Присланы работы из многих российских регионов: из Краснодарского и Пермского краев, из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, из Башкортастана и Татарстана.

По итогам проведения конкурса фильмов и телепрограмм жюри присудило Главный приз Фестиваля фильму режиссёра Сергея Дебижева «КРЕСТ» (Россия, Санкт-Петербург, 2024).

Лучшей режиссерской работой признан фильм Наталии Гугуевой «ВЕРНЫЕ» (Россия, Москва, 2024).

Лучшими телевизионными фильмами признаны «ЗА ПАСТВУ И ОТЕЧЕСТВО» (Беларусь, Минск, 2024) режиссёра Екатерины Пелениченко и «ИЮНЬСКАЯ ПОЛЫНЬ» (Россия, Москва, 2024) режиссера Юлии Бочаровой.

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