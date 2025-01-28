Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи выразил надежду, что уже в этом году российские власти законодательно запретят аборты в частных клиниках…

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства надеются, что в 2025 году российские власти прислушаются к голосу Русской Православной Церкви и примут закон о запрете проведения абортов в частных клиниках. Об этом заявил председатель Патриаршей иерей Федор Лукьянов в ходе Международных Рождественских образовательных чтений в Москве, сообщает РИА Новости.

«В наступившем году надо, наконец-то, вывести аборты из частных клиник — под государственный контроль. Это будет серьёзным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости. Законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль обязательно будет принят с соответствующей доработкой, потому что отзыв — это временная мера для того, чтобы доработать», — сообщил отец Федор.

По его данным, в России уже 532 частные клиники в разных регионах страны добровольно отказались от совершения абортов. «Эта практика приносит замечательные плоды. По той же в Республике Крым, где все частные клиники отказались от абортов, мы видим, что на порядок возросло количество женщин, которые решили сохранить свою беременность, потому что они пришли именно в государственные клиники», — пояснил священник.

Глава Патриаршей комиссии обратил внимание на количественное преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами. «Это преступление перед будущим России. Роддома шаговой доступности закрываются, уже более сотни роддомов закрыты. Сегодня очень много людей обеспокоены этим в регионах, а коммерческие „абортарии“ шаговой доступности цветут», — возмутился отец Федор.

Он также высказался об инициативе российских учёных и медиков, призвавших частные клиники отказаться от абортов и напомнивших, что человек является таковым с момента зачатия, а его права должны быть защищены именно до рождения.

«Ведущие учёные обратились сегодня к медицинскому сообществу с призывом вывести аборты из частных клиник. Патриаршая комиссия поддерживает эту инициативу деятелей нашей науки, биологов, врачей — тех, кто не понаслышке знает, что такое жизнь и смерть. Сегодня и Церковь, и наука, и наш президент говорит, что Россия выбирает жизнь. Так кто же может этому мешать?» — заключил представитель РПЦ.

Ранее в понедельник ряд известных российских ученых и медиков выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках и объяснили, почему жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента зачатия. Среди них советский и российский врач-пульмонолог, академик АМН СССР и РАН Александр Чучалин, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков и другие.

Как отметил в своем письме почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, согласно данным современной науки, ребенок на стадии внутриутробного развития является уникальным человеческим индивидом, а его жизнь с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.

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