В 81-ю годовщину полного снятия блокады духовенство города на Неве приняло участие в возложении венков на Пискаревском мемориальном кладбище…

27 января 2025 года, в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает ИА Вода живая.

Венки к монументу Матери-Родины возложили председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, ветеран СВО Георгий Журавлев, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, главы религиозных конфессий города.

В церемонии участвовали члены правительства Санкт‑Петербурга, депутаты Заксобрания, члены правительства и депутаты Заксобрания Ленобласти, судьи Конституционного суда, депутаты Госдумы, руководители правоохранительных органов и военного управления, участники СВО и фонда «Защитники Отечества», представители Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, парламентарии стран СНГ, сотрудники дипкорпуса, ветераны и блокадники, в том числе прибывшие из регионов России и других государств.

Священнослужители епархии пропели погибшим воинам-защитникам и жителям города «Вечную память» и возложили к монументу Матери-Родины венок из белых роз в виде креста.

Памятные церемонии состоялись также на Серафимовском, Смоленском и других мемориальных кладбищах, где находятся захоронения времен блокады. Цветы и венки возложены к монументу на площади Победы и к другим памятникам в честь подвига народа.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (кольцо осады было прорвано 18 января 1943 года). В октябре 2022 года блокаду Ленинграда официально признали геноцидом. Установлено, что число погибших составило не менее 1 093 842 человек.

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