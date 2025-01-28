Российские медики и учёные призвали российские власти серьёзно ограничить аборты и признать, что жизнь ребёнка начинается с момента зачатия…

Российские медики и учёные опубликовали выступили против проведения абортов в частных клиниках и потребовали закрепить право на жизнь в законодательстве России. Об этом свидетельствуют ряд открытых писем, подписанных видными специалистами в области здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Так, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Аполихин рассказал, что с самого момента зачатия эмбрион представляет собой живое существо, это будущая личность со своими правами на жизнь и развитие.

«Защита жизни ребёнка до рождения способствует формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом. Это также помогает предотвратить этические проблемы и сохранить физическое и психологическое здоровье женщин», — подчеркнул Аполихин.

Как рассказал почетный президент Союза педиатров России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Баранов, согласно данным современной науки, ребёнок на стадии внутриутробного развития является уникальным человеческим индивидом, а его жизнь с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.

«Сложившаяся в России демографическая ситуация требует решительных мер государства и общества по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты. Союз педиатров России неоднократно подчеркивал, что необходимо вывести аборты из частных клиник, обеспечить право ребенка на жизнь и охрану здоровья как после рождения, так и на этапе внутриутробного развития», — написал Баранов.

Профессор призвал владельцев и директоров частных клиник сделать свой вклад в демографическое возрождение России, в знак доброй воли и во имя высокого призвания врача отказаться от проведения абортов как это уже сделано в ряде регионов страны.

Российский врач-пульмонолог, академик АМН СССР и РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Чучалин также призвал владельцев и директоров частных клиник вспомнить Клятву Гиппократа и добровольно отказаться от проведения абортов. По его словам, во избежание демографической катастрофы в стране необходимы кардинальные меры для повышения рождаемости: помимо мер поддержки материнства и детства, нужны и разумные меры по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты. Кроме того, он посоветовал молодым медикам относиться к медицине не как к бизнесу, а как служению пациенту.

«Наука свидетельствует, что ребёнок как после рождения, так и на стадии пренатального развития — уникальный человеческий индивид, маленький пациент, жизнь и здоровье которого требует защиты и этического отношения со стороны врача», — заключил академик.

Профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков, около 30 лет возглавлявший эту кафедру, призвал закрепить в законодательстве определение «человек на стадии пренатального развития», поскольку жизнь человека, по его словам, возникая с момента образования зиготы (человек на одноклеточной стадии), является непрерывным процессом, как во внутриутробный период, так и после рождения. Он также привел бумагу за своей подписью, где сказано, что с точки зрения генетики и эмбриологии, «жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал». Причём «новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, поэтому аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума».

Президент Волгоградской областной ассоциации врачей акушеров-гинекологов, доктор медицинских наук, профессор Николай Жаркин напомнил коллегам Клятву Гиппократа, где есть слова: «не дам женщине абортивного средства», и отметил, что сопричастность к абортам «стала причиной окаменелости наших сердец».

«Необходимо не только государству и обществу, но и каждому из нас определиться по отношению к такому явлению, как аборты. Предпринимаемые государством для выхода из демографического кризиса меры, носящие в основном экономический характер, не будут действенны без нашего участия, потому что именно к нам обращаются женщины, стоящие перед репродуктивным выбором: жизнь или смерть для своего ребенка. Именно мы, акушеры-гинекологи, во всей полноте способны убедить женщину в необходимости сохранения жизни ребенка, ее здоровья и благополучия, обретения реального счастья материнства», — призвал Жаркин.

По данным завкафедры философии образования философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководительницы магистерской программы «Биоэтика» Елены Брызгалиной, большинство россиян признает, что жизнь начинается до рождения. Она также выразила готовность поддержать научно-общественную инициативу законодательного признания права на жизнь, права на охрану здоровья и медицинскую помощь на стадии жизни до рождения.

А главный научный сотрудник Всероссийского государственного университета юстиции, доктор юридических наук, профессор Александр Мохов выразил мнение, что профессиональное сообщество и институты гражданского общества должны в интересах нынешнего и будущих поколений сделать все возможное, чтобы вопросы охраны репродуктивного здоровья народа вышли на первый план долгосрочной государственной политики России.

Также письма в защиту жизни человека в утробе матери и за принятие мер по ограничению абортов подписали заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Валерий Альбицкий, гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова, профессор кафедры биоэтики и почетный профессор ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Силуянова.

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