Вопрос установления единой даты празднования Пасхи с католиками может обсуждаться только в рамках Всеправославного Собора, заявили в Бухаресте…

28 января 2025 года Румынская Православная Церковь распространила официальный комментарий по поводу недавнего заявления папы Римского Франциска о возможном установлении общей даты празднования Воскресения Христова, указав, что «любые консультации относительно даты Пасхи и любое окончательное решение по этому вопросу могут иметь место только в рамках будущего Всеправославного Собора при участии всех сестринских Православных Церквей», сообщает портал Basilica. ro.

В связи с этим в Румынском Патриархате напомнили «очень важную рекомендацию» Собрания Предстоятелей и Представителей Православных Церквей, которое состоялось с 21 по 28 января 2016 года в Шамбези.

«Что касается темы календаря, то уместно, чтобы каждая Церковь была свободна осуществлять на практике то, что она считает целесообразным для духовного формирования своих прихожан, но без изменения даты общее празднование Пасхи всеми православными», — говорится в одном из постановлений указанного Собрания.

«Поэтому любая инициатива относительно даты празднования Пасхи может обсуждаться только в рамках Всеправославного Собора», — ещё раз подчеркнули в Румынской Церкви.

Таким образом, румынское священноначалие фактически больно ударило по экуменическим планам Константинопольского Патриарха Варфоломея, который надеялся самостоятельно договориться по этому вопросу с папой Римским Франциском и уж точно не планировал обсуждать эту тему с другими Поместными Православными Церквами.

После вторжения на Украину глава Фанара, как огня, боится темы созыва Всеправославного Собора, поскольку созыв такого Собрания чреват тем, что фанариотам укажут на неправомочность их действий в отношении Украинской Православной Церкви. Да и само соборное обсуждение противоречит желанию Патриарха Варфоломея мнить себя «восточным папой Римским». Так что Фанар вряд ли пойдёт навстречу Румынскому Патриархату.

Стоит отметить, что румын никак нельзя записать в число сторонников Московского Патриархата. Совсем недавно ходили даже слухи, что Румынский Патриархат близок к тому, чтобы вслед за Фанаром признать украинских раскольников. Однако, этому помешала непримиримая позиция украинских властей, которые отказались регистрировать румынское церковные структуры на территории страны.

После этого румынское священноначалие отказалось признавать «ПЦУ», а теперь и откровенно выступило против планов Фанара по общей дате Пасхи и возможной унии с католиками.

Русская линия