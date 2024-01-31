ОТ РЕДАКЦИИ: В первый день текущей недели, в воскресенье, мы отмечали память выдающегося русского полководца и государственного деятеля XIX века фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко. В этом году, к 120-летию основания Скобелевского комитета, в серии «Белые воины» Скобелевским комитетом завершается подготовка к изданию книги об этом русском офицере. Предлагаем читателям «Русской линии» предисловие к данному изданию.

«Совесть у Гурко солдатская, прямая он не поддается действию политических болтунов, в нем нет хитрости и он не способен к интригам так же у него нет и знатных родственников, стремящихся через него cделать себе политическую карьеру».

Константин Победоносцев из доклада Царю Александру III

«Господь — защитник жизни моей: от кого устрашусь? Если построится против меня полк, не убоится сердце мое, если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь (на Господа)».

Пс. 26:1,3

Очередная книга серии «Белые войны» посвящена памяти героя Русско-турецкой освободительной войны 1877−1878гг. генерала-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко. Он незаслуженно обойдён вниманием у себя в Отечестве, его имя более известно за рубежом, нежили на родной земле.

Иосиф Гурко стал героем войны, победу в которой одержала новая армия обновленной России.

Реформы императора Александра ll, в том числе и введение всеобщей воинской повинности сделали нашу армию по настоящими народной, основанной не на слепом исполнении приказов и уставов, а на вере в победу, силе духа и доверии своим отцам — командирам. Причем надо отметить, что большое количество добровольцев пополнило ряды Русской армии. С началом русско-турецкой войны Гурко стал проситься в действительную армию. Он прекрасно осознавал, что Гвардейский корпус беспокоить не будет, а генерал-лейтенанту (на тот момент) хотелось в реальном деле показать, что 30 лет его военной службы потрачены не зря. Из Петергофа, где квартировались «мрачные» конногренадеры, до Дуная «дистанция огромного размера». Однако в процесс вмешался Великий князь Николай Николаевич старший, брат Царя служил генерал-инспектором кавалерии и знал, что лучшего начальника для передового сводного формирования не найти. Приняв Южный передовой отряд из 15 тысяч человек, Гурко стремительно направил его на Тырново. Через сутки после официального назначения кавалерия Гурко взяла древнюю столицу Болгарии. Освобождение Велико Тырново, взятие «ключа к Балканам» — Шипки, суворовский зимний переход через Балканы, разгром в ожесточенном сражении турецкой армии под Филипполем и наконец освобождение Софии и Болгарии — вот боевые вехи это доблестного генерала «Вперед» (так называли Гурко в войсках).

Не менее важны для растущей империи были и западные рубежи. После войны прослужив недолго генерал — губернатором Санкт-Петербурга и Одессы, он направляется императором Александром III в Царство Польское и назначается Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. 11 лет он железной рукой проводил в жизнь русскую политику Александра III в Польше. За заслуги перед Отечеством императором Николаем II в 1894 г ему пожаловано высшее воинское звание Фельдмаршала.

Он держал вверенные ему войска в строжайшей дисциплине, но при этом по-суворовски был неприхотлив в еде и быту. Иногда, будучи немногословным он произносил стальным голосом: «что б я этого больше не видел»! Все сразу понимали, что «это» больше не повторится.

В суворовских традициях Иосиф Гурко воспитал и своих сыновей (Владимир-товарищ министра внутренних дел), Василий и Дмитрий стали генералами, а Василий к тому же стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й ст. (1914); 3-й ст. (1915) Георгиевского золотого оружия (1905) и занимал должность и о Начальника Штаба верховного главнокомандующего во время Великой войны (с октября 1916 по февраль 1917), генерал от кавалерии. Ещё трое сыновей умерли рано при живых родителях.

К сожалению, память об Иосифе Гурко более сохраняется в Болгарии, чем в современной России, в его честь названы проспекты, улицы, сёла, город Гурково, стоят памятники. В России — лишь скромный бюст (2018 г.) в бывшем его имении Сахарово в Тверской области.

Радует, что сохранилась домашняя церковь в честь его небесного покровителя — св. преп. Иосифа Волоцкого, в которой проходят службы и естественно на них поминается наш славный военачальник.

Хотелось бы надеяться, что настоящая книга, созданная усилиями авторского коллектива, не претендуя на исчерпывающий характер сведений о фамилии Гурко, внесет свой вклад в восстановление памяти и почитания героя России, героя Болгарии Иосифа Гурко и его сыновей Владимира, белых воинов нашего Отечества — Василия и Дмитрия Гурко.

А.Н. Алекаев, автор проекта

В.Ж. Цветков, научный редактор серии