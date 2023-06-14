В городе, где был убит родной брат Государя Николая II, состоялась панихида и прошла научно-практическая конференция, посвящённая его памяти…

12 июня 2013 года, в день памяти (убиения) родного брата последнего Российского Императора Николая II Великого Князя Михаила Александровича Романова, у часовни во имя святого благоверного князя Михаила Тверского состоялась панихида по приснопоминаемым Великому Князю и его личному секретарю Николаю Жонсону, сообщает сайт Пермской митрополии.

В соборном богослужении приняли участие отцы благочинные церковных округов Пермской епархии, настоятели и священнослужители храмов города Перми.

За богослужением молилась председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

По окончании богослужения к молящимся обратился протоиерей Игорь Ануфриев, который рассказал о страстотерпческом подвиге Великого Князя Михаила Александровича, о важности и актуальности сохранения верности нравственным идеалам и своему Отечеству в наше время.

Анна Громова в своем приветственном слове напомнила о том, что революционные события в России привели к колоссальной духовной трагедии, около шестидесяти тысяч храмов было в России до революции и лишь немного более ста храмов было открыто на территории России к 1937 году, одиннадцать миллионов человек было подвергнуто репрессиям. «Чтобы подобного в истории нашего Отечества не повторилось очень важно сохранять историческую память», — подчеркнула Анна Витальевна.

В тот же день в сквере им. Ф. М. Решетникова состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Князю Михаилу Александровичу, в котором приняли участие священнослужители Пермской епархии, первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов; директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, Анна Громова и многие дургие.

13 июня в рамках V Ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых» состоялась научно-практическая конференция «История Императорского Дома Романовых. К 410-летию Дома Романовых и 300-летию города Перми», организаторами которой выступили Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Пермская митрополия Русской Православной Церкви и Пермский государственный архив социально-политической истории при поддержке Администрации губернатора Пермского края.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председательница Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в форуме принял участие секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка.

Перед началом основной тематической части форума руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев зачитал приветственное словом к организаторам и участникам научно-практической конференции главы Пермской митрополии.

Также с приветственными словами к участникам мероприятия обратились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

В течение двух дней работы конференции с докладами выступили ведущие преподаватели ВУЗов России, историки, занимающиеся изучением темы Императорского дома Романовых, сотрудники российских архивов, научные сотрудники образовательных учреждений, общественные деятели.

Русская линия