С 1 по 7 июня 2023 года в Александрии в Египте состоялось заседание Объединенной комиссии по богословскому диалогу между Православной и Римско-католической Церквями, в работе которой помимо католиков приняли участие представители 10-и Поместных Православных Церквей, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthochristian.com.

Комиссия работала под руководством двух сопредседателей: митрополита Писидийского Иова (Константинопольский Патриархат) и кардинала Курта Коха (Папская комиссия по содействию христианскому единству).

Православная сторона была представлена Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Румынской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской Церквами, а также Церковью Чехии и Словакии.

Представители остальных шести Поместных Православных Церквей, а именно Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Македонской, а также Церкви Америки, в пленарных заседаниях Комиссии, подготовке и подписании итогового документа участия не принимали.

Как сообщается, участники православно-католического диалога обменялись различными мнениями и внесли множество поправок и изменений в первоначальную редакцию документа, подготовленного Координационным комитетом на встречах в Бозе (Италия 2018 и 2019) и Ретимно (Крит 2022).

Затем пересмотренный текст подробно обсудили и согласовали его название, озаглавив «Соборность и первенство во втором тысячелетии и сегодня». При этом, как отмечается в коммюнике, несогласие с некоторыми его пунктами выразила делегация Грузинского Патриархата.

В документе рассматривается история второго тысячелетия в четырех периодах: с 1054 года до Флорентийского собора (1438−1439), от Реформации до XVIII века, XIX века, XX − XXI веков. Характеристика каждого из периодов включает обзор особенностей православной и католической экклезиологии, в частности, понятий первенства и соборности в Церкви.

В тексте несколько раз откровенно признается, что учение о Церкви в современном католицизме не соответствует экклезиологии первого тысячелетия, в то время как Православная Церковь сохранила более каноническую экклезиологию. В то же время, судя по выводам этого документа, видно стремление Фанара обосновать этим текстом первенство Константинопольского Патриарха Варфоломея в православном мире не только как «первого по чести», но и имеющего реальную власть во всём православном мире.

Не случайно, большое внимание в документе уделяется Критскому собору 2016 года и его многочисленным подготовительным совещаниям. В этом месте новый документ содержит откровенную ложь, глася, что «четыре Собора Предстоятелей автокефальных Православных Церквей (Константинопольский 2008 и 2014, Шамбези 2016 и Критский 2016) привели к созыву на Крите Святого и Великого Собора Вселенским Патриархом Варфоломеем с единодушного согласия Предстоятелей Православных Церквей». Фактически же, Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X и Антиохийский Патриархат не давали прямого согласия на проведение Собора.

Охватив большую часть истории второго тысячелетия, документ содержит 6 ключевых выводов:

1. «Основные вопросы усложняют подлинное понимание соборности и первенства в Церкви. Церковь не понимается должным образом как пирамида с предстоятелем, управляющим сверху, но и не понимается должным образом как федерация самодостаточных Церквей. Наше историческое исследование соборности и первенства во втором тысячелетии показало неадекватность обоих этих взглядов. Точно так же ясно, что для римо-католиков соборность носит не просто совещательный характер, а для православных первенство — не просто почётное».

2. «Второй Ватиканский Собор открыл новые перспективы, фундаментально истолковав тайну Церкви как тайну общения. Сегодня предпринимаются все большие усилия по продвижению соборности на всех уровнях Римско-католической церкви. Существует также готовность отличать то, что можно было бы назвать патриаршим служением папы в западной или латинской церкви, от его первосвятительского служения в отношении общения всех церквей, открывая новые возможности в будущем. В Православной Церкви соборность и первенство осуществляются на всеправославном уровне, согласно канонической традиции, путём проведения святых и великих Соборов».

3. «Соборность и первенство следует рассматривать как взаимосвязанные, дополняющие и неразделимые реальности с теологической точки зрения. Чисто исторических рассуждений недостаточно. Церковь глубоко укоренена в тайне Святой Троицы, и евхаристическая экклезиология общения является ключом к формулированию здравого богословия соборности и первенства».

4. «Взаимозависимость соборности и первенства является фундаментальным принципом в жизни Церкви. Он неразрывно связан со служением единства Церкви на местном, региональном и вселенском уровнях. Однако принципы должны применяться в конкретных исторических условиях, и первое тысячелетие предлагает ценное руководство для применения только что упомянутого принципа. В новых обстоятельствах требуется новое и правильное применение того же руководящего принципа».

5. «Наш Господь молился, чтобы Его ученики „да будут все едино“ (Ин. 17:21). Принцип соборности — первенство в служении единству должен быть призван к удовлетворению нужд и потребностей Церкви в наше время. Православные и римо-католики привержены поиску путей преодоления отчуждения и разделения, произошедших во втором тысячелетии».

6. «Совместно размышляя над историей второго тысячелетия, мы признаем, что общее прочтение источников может вдохновить на практику соборности и первенства в будущем. Соблюдая повеление Господа нашего любить друг друга, как Он возлюбил нас (Ин 13:34), наш христианский долг — стремиться к единству в вере и жизни».

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