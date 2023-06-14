Антиохийский Патриарх Иоанн принял представительную делегацию из России, с которой обсудил широкий круг вопросов, стоящих на повестке дня межправославного диалога, а также проблемы восстановления храмов в Сирии…

13 июня 2023 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X принял в своей резиденции в Дамаске представителя Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрита Филиппа (Васильцева), Чрезвычайного и Полномочного посла России в Сирии, специального представителя Президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой А.В. Ефимова и исполнительного директора Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также приняли участие первый секретарь Посольства России в Сирии Т.А. Боков и второй секретарь Посольства О.И. Попков, заместитель исполнительного директора Фонда Д.С. Шамилов.

В ходе продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества и взаимодействия Антиохийской и Русской Православных Церквей, вопросы, стоящие на повестке дня межправославного диалога, а также проблемы восстановления храмов и иных церковных объектов, пострадавших после землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года.

В заключение беседы А.В. Ефимов подарил Блаженнейшему Патриарху Иоанну расписное пасхальное яйцо, архимандрит Филипп — евхаристический набор, а E.И. Скопенко — икону Святой Троицы.

Со своей стороны Блаженнейший Патриарх Иоанн поблагодарил гостей за посещение, за помощь Антиохийской Православной Церкви и выразил надежду на продолжение разностороннего сотрудничества.

Ранее, 10 июня, архимандрит Филипп и гости из Фонда поддержки христианской культуры и наследия посетили пострадавшую от землетрясения Алеппскую митрополию, где встретились с митрополитом Алеппским и Александреттским Ефремом и осмотрели поврежденные церковные здания, сообщает сайт Представительства Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока.

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