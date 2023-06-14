В июне 1919 г. был расстрелян один из руководителей русского монархического движения, товарищ председателя Совета Русского Собрания, член Главного Совета Союза Русского Народа, крупный ученый, педагог и публицист, профессор Борис Владимирович Никольский.

Он родился 30 октября 1870 г. в семье ученого. Образование получил в классической гимназии, затем в специальных классах при Императорском Училище правоведения, а в 1893 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. Некоторое время служил в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел, в 1899 г. сдал магистерский экзамен при Петербургском университете и начал читать лекции на юридическом факультете, а также в Училище правоведения и Военно-юридической академии. В это время он сотрудничал в газете «Новое время» и других консервативных органах печати, в идеологическом отношении молодой Никольский был учеником Н.Н.Страхова. Он был человеком богатых разносторонних дарований — знатоком и тонким ценителем литературы (именно Никольский стал первым публикатором А.А.Блока), сам писал стихи, состоял в переписке со многими видными деятелями русской культуры.

Будучи последовательным и убежденным монархистом, Никольский еще до смуты 1905 г. принимал деятельное участие в патриотическом движении. В 1903 г. он стал членом старейшей монархической организации — Русского Собрания, где вначале заведовал Отделом переписки, затем 5 лет подряд с 1905 по 1910 гг. избирался в состав Совета РС, а в 1907 г. был избран товарищем председателя Совета РС. Кроме того Никольский и его супруга были избраны пожизненными членами РС за крупные взносы на нужды общества. Никольский, вероятно, был одним из авторов политической программы РС — одного из лучших политических документов монархического движения. 31 декабря 1905 г. Государь принял делегацию РС, в составе которой был Никольский. В своей речи во время Высочайшей аудиенции он дал жесткую оценку современной ситуации и личности премьер-министра С.Ю.Витте. От лица всех монархистов Никольский заверил Царя в верности престолу истинно русских людей, которые готовы до конца вести «непреклонную борьбу за Православную Веру, за Русский Народ и за Ваше Царское Самодержавие». Речь получила Высочайшее одобрение и имела широкий резонанс в монархических кругах. Никольский был одним из организаторов и активных участников первых монархических съездов; он был организатором 1-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге в феврале 1906 г., участником 2-го (Москва, апрель 1906 г.) и 3-го Всероссийских монархических съездов (Киев, октябрь 1906 г.). Но главная заслуга Никольского как организатора состояла в том, что именно он был инициатором проведения областных съездов русских людей, сыгравших огромную роль в объединении монархистов на местах.

Никольский был одним из самых активных докладчиков на заседаниях Русского Собрания. Однако неторопливость и даже некоторая пассивность РС не удовлетворяла жаждавшего действий Никольского, и он вступил также в отличавшийся боевитостью Союз Русского Народа, отказавшись в апреле 1908 г. от должности товарища председателя РС. Никольский был одним из главных разработчиков тактики монархистов на выборах в Государственную Думу, категорически возражая против блока с конституционными партиями. После раскола в СРН Никольский принял сторону А.И.Дубровина, резко критиковал В.М.Пуришкевича и Н.Е.Маркова. В результате в 1910 г. он не был переизбран в состав Совета РС. Кульминацией внутренней борьбы стало столкновение Никольского с Марковым в стенах РС. В итоге в апреле 1912 г. Никольский был исключен из состава РС, хотя и являлся пожизненным членом организации. В ноябре 1911 г. Никольский участвовал в работе 5-го Всероссийского съезда СРН (сторонников А.И. Дубровина) в Москве, на котором был избран членом Главного Совета, однако, вскоре разочаровавшись в действиях последователей Дубровина, он перестал принимать активное участие в патриотической деятельности.

Активная патриотическая позиция Никольского стала причиной того, что он был вынужден оставить педагогическую карьеру. В 1905 г. за патриотические убеждения он был изгнан либеральной профессурой из Петербургского университета, сохранив место преподавателя только на статистических курсах МВД. Из-за монархических взглядов он не был принят и в присяжные поверенные, поэтому в 1904−14 гг. он был вынужден заниматься адвокатурой только в качестве частного поверенного и присяжного стряпчего. Но в 1910 г. Никольский был назначен профессором Императорского Училища правоведения и руководителем занятий князей Императорской крови Гавриила и Олега Константиновичей, а позже стал профессором и Юрьевского университета. Отойдя от активного участия в монархическом движении, Никольский продолжал внимательно следить за ситуацией и время от времени принимал участие в патриотических акциях. Так, 9 ноября 1913 г. он устроил публичный обед «в честь героев процесса по делу Бейлиса» (расследование ритуального убийства христианского мальчика Андрея Ющинского), на котором присутствовали многие видные правые деятели.

Эту открытую демонстрацию солидарности с обвинителями Бейлиса чекисты ему припомнили после революции. После 1917 г. Никольский отошел от политической деятельности, но остался в России, а в 1919 г., чтобы прокормить семью, даже читал лекции в Военно-научной секции Всеобуча. В мае 1919 г. он был арестован чекистами, его обвинили в участии в организации Союза Русского Народа и в шпионаже. Постановление о расстреле Никольского было вынесено 12 июня, а 21 июня было опубликовано сообщение о приведении приговора в исполнение, точная дата его расстрела и место захоронения неизвестны.

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