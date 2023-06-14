Около двух десятков молодых людей пытались спровоцировать потасовку с монашествующими, когда те выходили из трапезной…

12 июня 2023 года около 20 сторонников «ПЦУ» из числа подростков и школьников совершили попытку нападения на монахов Киево-Печерской лавры после вечерней трапезы, сообщает СПЖ со ссылкой на рассказ насельника Лавры чтеца о. Самуила.

По его словам, провокаторы пришли к Лаврскому корпусу «53А» в тот момент, когда в здании проходила вечерняя трапеза. При этом часть сторонников «ПЦУ» попыталась ворваться в здание и пробраться на кухню и в саму трапезную.

Отец Самуил рассказал, что активисты ударили по ноге одного из монахов Лавры и пытались наступать на подрясники насельников монастыря, когда те покидали трапезную.

«Активисты подходили сзади, пытались быть по ногам, наступить на ноги, ставили подножки. Полиция никак не вмешивалась. Их просили, но монахам просто пришлось уйти, чтобы ситуация не усугубилась ещё больше», — сказал он.

При этом они громко выкрикивали лозунги «Ганьба!» и «Чемодан, вокзал, Россия!».

Русская линия