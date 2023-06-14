Русская линия
Сводка новостей от 14 июня 2023

Сторонники «ПЦУ» устроили очередную провокацию в Киево-Печерской лавре
Около двух десятков молодых людей пытались спровоцировать потасовку с монашествующими, когда те выходили из трапезной…

Сторонники ПЦУ в Киево-Печерской лавре12 июня 2023 года около 20 сторонников «ПЦУ» из числа подростков и школьников совершили попытку нападения на монахов Киево-Печерской лавры после вечерней трапезы, сообщает СПЖ со ссылкой на рассказ насельника Лавры чтеца о. Самуила.

По его словам, провокаторы пришли к Лаврскому корпусу «53А» в тот момент, когда в здании проходила вечерняя трапеза. При этом часть сторонников «ПЦУ» попыталась ворваться в здание и пробраться на кухню и в саму трапезную.

Отец Самуил рассказал, что активисты ударили по ноге одного из монахов Лавры и пытались наступать на подрясники насельников монастыря, когда те покидали трапезную.

«Активисты подходили сзади, пытались быть по ногам, наступить на ноги, ставили подножки. Полиция никак не вмешивалась. Их просили, но монахам просто пришлось уйти, чтобы ситуация не усугубилась ещё больше», — сказал он.

При этом они громко выкрикивали лозунги «Ганьба!» и «Чемодан, вокзал, Россия!».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Перми прошли мемориальные торжества в честь мученической кончины Великого Князя Михаила Александровича Романова
В городе, где был убит родной брат Государя Николая II, состоялась панихида и прошла научно-практическая конференция, посвящённая его памяти...

Константинопольский Патриархат продолжает продвигать экуменический диалог с Ватиканом
В Египте под председательством митрополита Писидийского Иова (Константинопольский Патриархат) и кардинала Курта Коха состоялось очередной экуменический форум...

Под флагом содомитов
Иерархи Фанара в США отслужили богослужение в протестантском храме, на котором вывешена символика половых извращенцев...

Сторонники «ПЦУ» устроили очередную провокацию в Киево-Печерской лавре
Около двух десятков молодых людей пытались спровоцировать потасовку с монашествующими, когда те выходили из трапезной...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного ученого и монархического деятеля Б.В.Никольского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика