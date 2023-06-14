Иерархи Фанара в США отслужили богослужение в протестантском храме, на котором вывешена символика половых извращенцев…

10 июня 2023 года глава Константинопольской Архиепископии в США архиепископ Элпидофор, который ранее в Греции совершил крещение усыновлённых содомитами детей, совершил вечерню в храме святого апостола Варфоломея Епископальной церкви США на Манхеттене, сообщает СПЖ.

Богослужение, приуроченное ко дню тезоименитства Патриарха Варфоломея, было совершено в храме, на котором нарочито вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.

При этом в американском издании Helleniscope.com отмечают, что недавно на храме поменяли «обычный» ЛГБТ-флаг на новый, который называется All Inclusive, Intersex Progress Pride Flag или All inclusive Pride Flag, и указывает также на трансгендерность.

Издание также отмечает, что на фото, опубликованных Архиепископией Фанара в США, практически не видно верующих, а архиепископ Элпидофор запечатлен «с усталым, тёмным и печальным лицом».

Плохое настроение главы Архиепископии Фанара в США, считают в Helleniscope.com, связано с тем, что один из хористов послал электронное письмо всем остальным певчим с сообщением о том, что он «не придёт на вечернюю из-за гей-флага и отвратительных событий, которые продвигала эта церковь, особенно гей-флага вокруг Святого Креста».

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