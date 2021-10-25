В усыпальнице Благовещенской церкви Александро-Невской лавры по инициативе Санкт-Петербургского отдела РИС-О состоялась панихида по Георгиевскому кавалеру…

14 (1) октября 2021 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, исполнилось 250 лет со дня рождения военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга Георгиевского кавалера графа Михаила Милорадовича, убитого мерзавцем Каховским во время восстания декабристов, сообщает ИА «Легитимист».

В этот день у могилы графа М.А. Милорадовича в усыпальнице Благовещенской церкви Александро-Невской лавры по инициативе Санкт-Петербургского отдела РИС-О иеромонахом Димитрием (Самойловым) была отслужена заупокойная лития по воину и болярину Михаилу.

Почтить память выдающегося государственного и военного деятеля России собрались представители организаций: Русского Обще-Воинского Союза, Петербургского и Новгородского Дворянских собраний, а также историки и местные краеведы и просто неравнодушные люди. Командованием Морским Кадетским корпусом была выделена группа курсантов.

Несмотря на то, что в этот день усыпальница Благовещенской церкви была закрыта для посещения, дирекция музея городской скульптуры, в ведении которого находится усыпальница, пошла навстречу организаторам и обеспечила проход участникам памятного мероприятия.

По окончанию литии и тёплых слов, сказанных отцом Димитрием, слово взял заведующий музеем истории войск Западного военного округа при Доме Офицеров ЗВО Станислав Малышев. Он рассказал о жизненном пути графа Михаила Андреевича как примере для каждого настоящего русского офицера. Далее выступила родственницы графа Милорадовича Мария Никодимова, рассказавшая о ток, как сохраняется память в семье о великом предке.

В заключение, начальник Санкт-Петербургского отдела РИС-О Борис Туровский поблагодарил всех присутствовавших за то, что несмотря на будний день, они нашли возможность почтить память выдающегося соотечественника.

К сожалению, следует отметить, что в Петербурге, военным генерал-губернатором которого был граф Милорадович, его 250-летний юбилей остался незамеченным ни руководством города, ни музейным сообществом.

Русская линия