Официально сообщается, что глава Фанара почувствовал себя плохо из-за долгого перелёта, однако сможет ли он продолжить визит, пока неизвестно…

Константинопольский Патриарх Варфоломей попал в больницу в первый день визита в США

23 октября 2021 года начался официальный визит Патриарха Константинопольского Варфоломея в США, который продлится до 3 ноября. Первоначально визит главы Фанара в США был запланирован на май 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на OrthodoxTimes.

В официальную делегацию вошли митрополит Халкидонский Эммануил, митрополит Проиконисский Иосиф, митрополит Неа Крини и Каламарии Иустинос, а также бизнесмены, журналисты и директора Частной Патриаршей Канцелярии.

Официальный визит Патриарха Варфоломея начнется в Вашингтоне и будет включать «встречи, обеды и официальные ужины» с президентом США Джо Байденом, спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, послом Греции в США Александрой Пападопулу.

В честь визита Патриарха Варфоломея в Вашингтоне пройдет экуменический прием на Капитолийском холме Национальным советом Церквей.

Далее глава Фанара посетит несколько штатов, где будет принимать участие в различных мероприятиях, и завершится поездка завтраком в штаб-квартире Архиепископии Фанара в США 3 ноября.

В ходе визита главе Фанара будет вручена почетная степень католического университета Нотр-Дам, а американский еврейский комитет вручит Патриарху Варфоломею высшую награду за межрелигиозные отношения и развитие православно-еврейских отношений.

Официальная делегация примет участие в банкете по присуждению премии Патриарха Афинагора в области прав человека, а 31 октября в соборе Святой Троицы в Нью-Йорке глава Фанара возглавит посвящение в архонты.

Также планируется, что глава Фанара будет присутствовать на торжественном открытии греческой православной церкви св. Николая в Нью-Йорке, построенной на месте храма, разрушенного во время атаки 11 сентября.

Однако, не исключено, что начавшийся визит может быть скомкан. Дело в том, что буквально сразу по прилёту в США Патриарх Варфоломей почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали в больницу. В результате он пропустил Божественную литургию в Софийском соборе Вашингтона, которую планировал возглавить. Профанарский портал OrthodoxTimes утверждает, что уже сегодня он покинет больницу и продолжит свой визит, т.к. «чувствует себя хорошо». Однако, человек предполагает, а Бог располагает.

Русская линия