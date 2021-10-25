Константинопольский Патриарх Варфоломей попал в больницу в первый день визита в США
Официально сообщается, что глава Фанара почувствовал себя плохо из-за долгого перелёта, однако сможет ли он продолжить визит, пока неизвестно…
23 октября 2021 года начался официальный визит Патриарха Константинопольского Варфоломея в США, который продлится до 3 ноября. Первоначально визит главы Фанара в США был запланирован на май 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на OrthodoxTimes.
В официальную делегацию вошли митрополит Халкидонский Эммануил, митрополит Проиконисский Иосиф, митрополит Неа Крини и Каламарии Иустинос, а также бизнесмены, журналисты и директора Частной Патриаршей Канцелярии.
Официальный визит Патриарха Варфоломея начнется в Вашингтоне и будет включать «встречи, обеды и официальные ужины» с президентом США Джо Байденом, спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, послом Греции в США Александрой Пападопулу.
В честь визита Патриарха Варфоломея в Вашингтоне пройдет экуменический прием на Капитолийском холме Национальным советом Церквей.
Далее глава Фанара посетит несколько штатов, где будет принимать участие в различных мероприятиях, и завершится поездка завтраком в штаб-квартире Архиепископии Фанара в США 3 ноября.
В ходе визита главе Фанара будет вручена почетная степень католического университета Нотр-Дам, а американский еврейский комитет вручит Патриарху Варфоломею высшую награду за межрелигиозные отношения и развитие православно-еврейских отношений.
Официальная делегация примет участие в банкете по присуждению премии Патриарха Афинагора в области прав человека, а 31 октября в соборе Святой Троицы в Нью-Йорке глава Фанара возглавит посвящение в архонты.
Также планируется, что глава Фанара будет присутствовать на торжественном открытии греческой православной церкви св. Николая в Нью-Йорке, построенной на месте храма, разрушенного во время атаки 11 сентября.
Однако, не исключено, что начавшийся визит может быть скомкан. Дело в том, что буквально сразу по прилёту в США Патриарх Варфоломей почувствовал себя плохо, и его экстренно госпитализировали в больницу. В результате он пропустил Божественную литургию в Софийском соборе Вашингтона, которую планировал возглавить. Профанарский портал OrthodoxTimes утверждает, что уже сегодня он покинет больницу и продолжит свой визит, т.к. «чувствует себя хорошо». Однако, человек предполагает, а Бог располагает.
Константинопольский Патриарх Варфоломей попал в больницу в первый день визита в США Официально сообщается, что глава Фанара почувствовал себя плохо из-за долгого перелёта, однако сможет ли он продолжить визит, пока неизвестно...