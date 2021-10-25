На этот раз книга будет посвящена офицерам-добровольцам, которые участвовали в двух «Ледяных» походах на Юге (1-й Кубанский), на Востоке (Великий Сибирский), а также во 2-м Кубанском походе. В книгу вошли отдельные разделы, посвящённые соответствующим героям. Вот их имена: генерал В.К. Витковский, полковник М.Н. Левитов, подполковник В.Е. Павлов, генерал М.А. Пешня, генерал Н.С. Тимановский, генерал Б.И. Казанович, генерал В.З. Май-Маевский (Юг); генерал Г. А. Вержбицкий, генерал А.С. Имшенецкий, генерал Н.П. Сахаров, генерал В.В. Голицын, полковник В.О. Вырыпаев, генерал И.С. Смолин (Восток).

Научные редакторы серии д.и.н. Р.Г. Гагкуев и д.и.н. В.Ж. Цветков.

«В новой книге серии «Белые воины» речь пойдет о добровольцах. Многое их объединяет, но многое и отличает, — пишет в предисловии к изданию В.Ж. Цветков. — Все они — патриоты, участники Великой войны, фронтовики, люди, хорошо знакомые со строевой службой, привыкшие к боевой работе. Они — кавалеры боевых орденов и медалей, в том числе и высшей боевой офицерской награды — ордена Святого Георгия, Георгиевского оружия. Все они — участники Белого движения почти с первых дней его зарождения.

Но, в то же время, они разные. Разные по возрасту, по жизненному опыту, по строевому цензу. Многие из них получали генеральские чины еще по указам государя императора, а многие надели погоны с «зигзагами» уже после марта 1917 года. Кто-то успели обзавестись семьями, а у многих кому-то семью заменила армия.

Тем не менее, все эти отличия второстепенны. Главное в том, что в решающий день и час, когда перед ними встал выбор между изменой и верностью присяге, между честью и бесчестием, между патриотизмом и интернационализмом они, не колеблясь, пошли по тернистому пути борьбы, ратного подвига во имя будущей России, как они тогда ее себе представляли".

Русская линия