«Почётный патриарх» Филарет Денисенко (как его именуют на Фанаре) принял в «Киевский патриархат» епархию греческих старостильников…

23 октября 2021 года глава УПЦ КП Филарет Денисенко провел «собор» своей восстановленной раскольнической структуры, на котором было решено принять «митрополита» Эгинского и Поросского Авксентия Маринеса и Эгинскую епархию в состав УПЦ КП, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Киевского патриархата».

В составе УПЦ КП греческий «митрополит» будет носить титул Херсонесский и Эгинский.

10 октября 2021 года «митрополит» Авксентий сослужил с «патриархом» Филаретом в Киеве.

Ранее «митрополит» Авксентий называл себя епископом Церкви истинно-православных христиан Греции. Епархия Авксентия Маринеса не относится к Элладской Православной Церкви, а является отдельной структурой старостильников. В ней 70 священнослужителей, 50 монахов, подвизающихся в 10 монастырях.

Стоит отметить, что согласно решению Фанара, Филарет Денисенко до сих пор считается «почётным патриархом» Украины и каноническим архиереем. Сан бывшего митрополита Киевского ему вернул (вопреки канонам) Константинопольский Патриарх Варфоломей, и это решение признали Александрийский Патриарх, а также Кипрский и Элладский Архиепископы.

И вот ложь Фанара о мнимом умиротворении раскола на Украине бумерангом вернулась грекам. Ведь глава ПЦУ Епифаний Думенко получил «епископское звание» именно от этого человека, который теперь нашёл себе ученика в Греции.

Надо ли говорить, что греческие интернет-пользователи бурно отреагировали на сообщение о вхождении структуры старостильного раскола в состав КП. Многие из них стараются не обращать внимания на то, что именно глава Фанара вернул Денисенко епископское звание. Однако, некоторые прямо указывают на авантюризм Патриарха Варфоломея.

Интернет-пользователи интересуются, что теперь скажут те представители греческих Церквей, которые признали «ПЦУ» и поминают ученика Денисенко Епифания Думенко как украинского Предстоятеля, хотя тот получил своё «епископство» именно от лже-патриарха Филарета.

«Они превратили Церковь в тысячу осколков», — констатировал один из комментаторов. Люди называют произошедшее «лицемерием», «полным бардаком», «шарлатанством» и «позором», отмечая, что так принести мир в Церковь нельзя.

«Варфоломей, ты хорошо справился..» — с горькой иронией написал один из греческих пользователей.

Русская линия