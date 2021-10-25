Русская линия
Сводка новостей от 25 октября 2021

Владимир Легойда в очередной раз поправил митрополита Волоколамского Илариона
Глава Синодального информационного отдела опроверг заявления председателя ОВЦС об обязательной вакцинации для священства…

Владимир ЛегойдаВ Русской Православной Церкви не будут вводить обязательную вакцинацию для священников, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя очередные заявления председателя ОВЦС митрополита Илариона о необходимости обязательной вакцинации, сообщает Интерфакс.

«Я не думаю, что Церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», — сказал Владимир Легойда в субботу на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, известный своими скандальными высказываниями на тему вакцинации, высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех священников. Исключение, по его мнению, должны составить только те служители Церкви, у которых есть медицинские противопоказания.

В связи с этим Владимир Легойда вынужден был поправить владыку Илариона, отметив, что по этой теме он «выразил своё личное мнение», но это не значит, что в Русской Православной Церкви последуют его призыву.

Как известно, владыка Иларион является правящим архиереем Волоколамской епархии и на этом его власть ограничивается. Никакого авторитета среди правящих архиереев Русской Православной Церкви митрополит Иларион практически не имеет.

Русская линия

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