Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерала от кавалерии, командующего 8-й Русской Армией в Великую войну, одного из лучших русских военачальников Алексея Максимовича Каледина. Атаман был убит и оболган своими недругами, которые активно распространяли слухи о его мнимом самоубийстве и таким образом пытались стереть о нём память даже у верующих людей, которые традиционно считают самоубийство тягчайшим грехом.

«Мы живём в удивительное время. Русский герой, Георгиевский кавалер Алексей Каледин забыт и оболган своими соотечественниками. В России и, в частности, в Ростовской области нет ни одного памятного знака, посвященного этому доблестному защитнику Отечества, хотя в Великую войну его в народе уважительно называли «серебряной шашкой Русской Императорской армии», — заявил «Русской линии» вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

«Единственный знак, посвящённый атаману Каледину, был установлен год назад в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Новочеркасска — это памятный киот с иконой его Небесного покровителя Святителя Алексия, митрополита Московского. И даже хутор, в котором родился атаман и который носил название Каледин, сейчас носит имя предателя казачества Блинова. Ежегодно жители этого хутора проводят ко дню рождения атамана торжественный казачий праздник. На родине атамана надеются на возвращение исконного названия своему хутору. В связи с этим Скобелевский комитет выступает с инициативой и призывает всех казаков и неравнодушных русских людей помочь решить этот вопрос. Хутору Каледина надо вернуть его историческое название!», — отметил вице-президент Скобелевского комитета.

Александр Алекаев обратил внимание, что российские власти сегодня много говорят о защите традиционных консервативных ценностей, но атаман Каледин как раз и был таким настоящим патриотом, который выступал против всяких революционных потрясений и в защиту исконных русских традиций и православной веры.

Русская линия