Русская линия
Сводка новостей от 29 сентября 2021

Все дороги ведут Патриарха Варфоломея в Ватикан
Глава Фанара примет участие в 14-й Конференции по всемирной политике и вновь встретится в Абу-Даби, откуда вновь отправится к папе Римскому…

Папа Римский Франциск и глава Фанара Патриарх ВарфоломейУ Константинопольского Патриарха Варфоломея нет паствы на территории Турции, а потому он постоянно путешествует и участвует в различных конференциях вне пределов Стамбула. При этом бросается в глаза, что в последнее время глава Фанара стал регулярно ездить к папе Римскому Франциску.

Так, 1−3 октября 2021 года Патриарх Варфоломей примет участие и выступит на 14-й Конференции по всемирной политике в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), после чего отправится в Ватикан к папе Римскому, с которым он виделся чуть более двух недель назад, сообщает «Orthodoxtimes».

В поездке в ОАЭ Константинопольского Патриарха будет сопровождать его ближайший единомышленник и идейный вдохновитель вторжения Фанара на Украину митрополит Халкидонский Эммануил.

Помимо папы Римского в Италии глава Фанара надеется увидеться с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, с которым он подписал и недавно опубликовал совместное заявление по окружающей среде, а также примет участие в «различных других официальных мероприятиях».

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Все дороги ведут Патриарха Варфоломея в Ватикан
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