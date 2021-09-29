В епархии намерены обжаловать это решение…

Арбитражный апелляционный суд Перми отменил решение о праве собственности Екатеринбургской епархии на здания Среднеуральского монастыря

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми отменил решение первой инстанции о признании за Екатеринбургской епархией права собственности на 14 зданий на территории Среднеуральского монастыря (Свердловская область), сообщает Интерфакс.

Причины такого решения не уточняются. Однако, в мотивировочном решении суд апелляционной инстанции указал, что «лишен возможности признать, что спорные постройки не создают угрозу жизни и здоровью граждан».

В суде указали, что согласно заключениям экспертов, постройки возведены с нарушением строительных норм и правил, не отвечают требованиям пожарной безопасности, а соответствие их правилам безопасности является одним из условий признания права собственности на самовольную постройку, которыми являются здания монастыря.

Апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области подавало региональное управление Росреестра. В пресс-службе ведомства пояснили, что жалоба была инициирована для «устранения технических аспектов порядка проведения учётно-регистрационных действий, установленных действующим законодательством».

В Екатеринбургской епархии уже заявили, что решение суда «будет обжаловано в кассационную инстанцию — Арбитражный суд Уральского округа».

В епархии уточняют, что оформление прав собственности на здания производится поэтапно. Первым из этапов стало признание Арбитражным судом Свердловской области права собственности епархии на здание храма на территории монастыря.

«Решение вступило в законную силу, право собственности Екатеринбургской епархии на религиозный объект зарегистрировано в установленном порядке. Надлежащее оформление построек монастыря будет осуществляться поэтапно и далее, по мере подготовки необходимой документации», — говорится в сообщении.

Так, епархия планирует на втором этапе пройти процедуру оформления прав собственности на 14 зданий монастыря.

14 апреля 2021 года по решению суда все насельницы покинули обитель, поскольку в инстанции сочли небезопасным их пребывание там из-за различных нарушений, выявленных в ходе проверок. В настоящее время монастырь закрыт.

Русская линия