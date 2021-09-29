Кто в таком случае станет детским правозащитником, пока неизвестно…

Уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в партии.

Ранее агентству стало известно, что главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться стать депутатами, врач Денис Проценко и глава «Сириуса» Елена Шмелева пока «под вопросом», а Анна Кузнецова, скорее всего, окажется в Госдуме.

Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента. «Возможность такого назначения есть», — сказал собеседник агентства.

Говоря о новом посту для Кузнецовой, её шансы подтвердил и второй источник в партии. Он подчеркнул, что финальное решение ещё не приняли.

Кто в таком случае станет детским правозащитником, пока неизвестно.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17−19 сентября. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

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