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Сводка новостей от 29 сентября 2021

Папа Римский Франциск сможет посетить Украину не ранее 2022 года
В Ватикане явно не спешат отвечать на приглашение Владимира Зеленского папе Римскому посетить Киев…

Папа Римский ФранцискПапа Римский Франциск, возможно, посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, но сделает это не ранее 2022 года, сообщил архиепископ-митрополит Львовского архидиоцеза Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий, передаёт Интерфакс.

«Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году», — сказал Мокшицкий в интервью Католическому информагентству (KAI).

По его словам, в Ватикане довольны тем, что украинские власти способствуют строительству новых костёлов на Украине. При этом остаётся непонятным, почему папа Римский явно не спешит отвечать на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.

«Каждый год мы создаём один-два прихода. В этом году мы также освятили закрытый монастырь сестёр-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллоттинами в Брюховичах. Сейчас мы строим две церкви и подаём заявку на ещё один земельный участок на окраине Львова, чтобы в каждом районе была наша община», — рассказал католический архиепископ.

Мокшицкий также назвал создание Православной церкви Украины «очень позитивным шагом», при этом отметил, что у Католической церкви «всегда были хорошие отношения» как с ней, так и с Украинской Православной Церковью.

Русская линия

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