Задержку Еврокомиссией финансовой помощи Венгрии из-за законов в защиту детей от пропаганды половых извращений в МИД страны назвали шантажом…

Венгрия не будет смягчать законы против пропаганды содомии

Правительство Венгрии не намерено идти на компромиссы в отношении законов, запрещающих пропаганду содомии и половых извращений среди несовершеннолетних, заявил в интервью AP министр иностранных дел внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передаёт СПЖ.

Задержку Европейской комиссией денег на восстановление экономики Венгрии из-за указанных законов в МИД страны считают политическим решением и шантажом, а предложения пойти на компромисс назвали угрозой будущему детей.

«Мы не идём на компромиссы по этим вопросам, потому что мы суверенная страна, суверенное государство. И никто, даже Европейская комиссия, не должны шантажировать нас в отношении этой политики», — сказал Сийярто.

С 8 июля в Венгрии действует закон об ограничении ЛГБТ-пропаганды, предложенный премьером Виктором Орбаном. Документ запрещает демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет.

Ранее Европарламент потребовал признать «однополые браки» во всех странах Евросоюза, а в адрес Венгрии посыпались угрозы санкций.

Русская линия