Авторитетный иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий не считает главу ПЦУ Епифания Думенко каноническим Предстоятелем Церкви на Украине. Об этом владыка вновь заявил в интервью изданию «Φ», сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Митрополит Афанасий отметил, что не согласен с Предстоятелем Кипрской Церкви Архиепископом Хризостомом, признавшим Епифания Думенко в качестве канонического Предстоятеля Церкви на Украине, ибо это «признание» произошло без уведомления и без согласия Священного Синода Кипрской Православной Церкви.

При этом архипастырь подчеркнул, что его позиция не диктуется личными предпочтениями, так как он не знаком ни с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, ни с Епифанием Думенко. «Это был вопрос совести, вопрос соблюдения священных канонов Церкви», — сказал митрополит Афанасий.

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