Патриарх Варфоломей помолился за мессой вместе с папой Римским Франциском Глава Фанара принял участие в Международном евхаристическом конгрессе католиков в Будапеште… 12 сентября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял участие вместе с папой Римским Франциском и другими иерархами Фанара в 52-м Международном евхаристическом конгрессе католиков в Будапеште, сообщает «Сибирская католическая газета». Центральным событием конгресса стала католическая месса на площади Героев. Перед её началом глава Ватикана проехал на панорамном автомобиле между секторами с паломниками, преподавая им благословение. На мессе, на которой папе Римскому сослужили епископы со всего мира и несколько сотен прелатов, присутствовали представители государственных властей и главы других христианских конфессий, в том числе Патриарх Константинопольский Варфоломей. Богослужение совершалось по-латыни, а чтения звучали на итальянском, английском и венгерском языках. Русская линия





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