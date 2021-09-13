|Сводка новостей от 13 сентября 2021
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Владимир Путин и Патриарх Кирилл открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера
Невские торжества
Митрополит Псковский Тихон: «Расцениваю такие разговоры как провокацию, которая вбрасывается, чтобы посеять смуту в Церкви»
Владимир Легойда: Новые меры по борьбе с алкоголизмом населения можно только приветствовать
В городе на Неве открылась выставка «Санкт-Петербург. История переименований»
К 270-летию со дня рождения
Этот день в Русской истории