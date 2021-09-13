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Сводка новостей от 13 сентября 2021

Патриарх Варфоломей помолился за мессой вместе с папой Римским Франциском
Глава Фанара принял участие в Международном евхаристическом конгрессе католиков в Будапеште…

Патриарх Варфоломей и папа Римский Франциск12 сентября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял участие вместе с папой Римским Франциском и другими иерархами Фанара в 52-м Международном евхаристическом конгрессе католиков в Будапеште, сообщает «Сибирская католическая газета».

Центральным событием конгресса стала католическая Православные иерархи принимают участие в католических торжествахмесса на площади Героев. Перед её началом глава Ватикана проехал на панорамном автомобиле между секторами с паломниками, преподавая им благословение. На мессе, на которой папе Римскому сослужили епископы со всего мира и несколько сотен прелатов, присутствовали представители государственных властей и главы других христианских конфессий, в том числе Патриарх Константинопольский Варфоломей. Богослужение совершалось по-латыни, а чтения звучали на итальянском, английском и венгерском языках.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей помолился за мессой вместе с папой Римским Франциском
Глава Фанара принял участие в Международном евхаристическом конгрессе католиков в Будапеште...

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