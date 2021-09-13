Русская линия
Сводка новостей от 13 сентября 2021

Владимир Легойда: Новые меры по борьбе с алкоголизмом населения можно только приветствовать
Глава Синодального отдела высказался в поддержку повышения возрастного ценза продажи крепкого алкоголя до 21 года…

Плакат "День трезвости"В Русской Православной Церкви поддерживают предложение российских властей поднять возраст лиц, которым можно продавать алкоголь, до 21 года. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

«Лично хочу сказать, что, когда я смотрел документы противников повышения возрастного ценза, всё, что я видел, мне представляется совершенно фальшивым, несерьёзным. Аргументы о том, что в 18 лет человеку дают автомат и разрешают ему защищать Родину, а водку ему покупать нельзя до 21 года, это нелогично», — отметил Владимир Легойда.

По его мнению, абсолютно нелогично сравнение таких вещей, как долг, любовь к Родине и нравственная ответственность, с «правом покупать отраву». «Не понимаю паритетности этих категорий», — отметил Легойда.

Спикер Русской Церкви напомнил, что речь идёт лишь об ограничении продажи алкоголя. «Если какой-то родитель, какой-то взрослый человек выступает против этого ограничения, если ему так сильно хочется (говорю это с сарказмом), чтобы его ребенок в 18 лет попробовал водку, пусть он ему купит и нальёт», — поделился своими размышлениями Владимир Легойда.

«Я прекрасно понимаю, что тема сложная, и здесь нельзя размахивать шашкой, но тем не менее, у меня есть своя личная позиция, которую я, пользуясь случаем, хотел бы обозначить», — заключил свое выступление председатель Синодального отдела.

Русская линия

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