В Русской Православной Церкви поддерживают предложение российских властей поднять возраст лиц, которым можно продавать алкоголь, до 21 года. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

«Лично хочу сказать, что, когда я смотрел документы противников повышения возрастного ценза, всё, что я видел, мне представляется совершенно фальшивым, несерьёзным. Аргументы о том, что в 18 лет человеку дают автомат и разрешают ему защищать Родину, а водку ему покупать нельзя до 21 года, это нелогично», — отметил Владимир Легойда.

По его мнению, абсолютно нелогично сравнение таких вещей, как долг, любовь к Родине и нравственная ответственность, с «правом покупать отраву». «Не понимаю паритетности этих категорий», — отметил Легойда.

Спикер Русской Церкви напомнил, что речь идёт лишь об ограничении продажи алкоголя. «Если какой-то родитель, какой-то взрослый человек выступает против этого ограничения, если ему так сильно хочется (говорю это с сарказмом), чтобы его ребенок в 18 лет попробовал водку, пусть он ему купит и нальёт», — поделился своими размышлениями Владимир Легойда.

«Я прекрасно понимаю, что тема сложная, и здесь нельзя размахивать шашкой, но тем не менее, у меня есть своя личная позиция, которую я, пользуясь случаем, хотел бы обозначить», — заключил свое выступление председатель Синодального отдела.

Русская линия