Митрополит Псковский Тихон: «Расцениваю такие разговоры как провокацию, которая вбрасывается, чтобы посеять смуту в Церкви»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября 2021 года вновь вынужден был опровергать нелепые слухи о своих амбициях стать следующим Предстоятелем Русской Православной Церкви, сообщает «Псковская лента новостей».

«Хочу сказать чётко. Об этом речи нет и быть не может. На этом хотел бы поставить точку», — заявил владыка Тихон.

Поясняя свою позицию, глава Псковской митрополии заявил, что расценивает «такие разговоры как провокацию, которая вбрасывается, чтобы посеять смуту, недоверие к нынешнему Патриарху». «Слава Богу, у нас Святейший Патриарх мудрый, плевать хотел на все эти разговоры. Но сами эти вбросы при действующем Патриархе — просто омерзительны и непорядочны».

Также митрополит Тихон обратил внимание, что нелепость подобных слухов видна хотя бы даже из того, что он формально по уставе Русской Православной Церкви не проходит как кандидат в Патриархи. «Патриархом может стать только человек, имеющий высшее академическое духовное образование. У меня такого образования нет. Вообще эта тема особая. Мы не должны быть сплетниками. Человек ведёт корабль Церкви. Господь поставил Святейшего Кирилла на эту великую ступень».

Русская линия