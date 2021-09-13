Монумент высотой более 20 метров был установлен в деревне Самолва Гдовского района к 800-летию со дня рождения русского князя…

11 сентября 2021 года в деревне Самолва Гдовского района Псковской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», в которой приняли участие Президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, помощник Президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава государства в своем выступлении на церемонии открытия памятника, в частности, сказал:

«Дорогие друзья! Ваше Святейшество!

Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России.

В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра Невского. Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему передается из поколения в поколение. Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы".

Также к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который позже совершил освящение монумента.

По окончании церемонии В. Путин в сопровождении Святейшего Патриарха Кирилла и других участников мероприятия осмотрел часовню во имя святого князя, а также кратко пообщался с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтеры культуры» — участниками проекта по благоустройству деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу, сообщает официальный сайт Президента России.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, проводимого — в соответствии с Указом Президента — в 2021 году.

Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов, сообщает ТАСС.

Основа комплекса — это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.

В центре композиции панно — святой Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский, авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа Президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона.

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