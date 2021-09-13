6 сентября 2021 года на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге состоялось открытие уличной выставки, приуроченной к 30-летней годовщине возвращения городу на Неве его историческое название — Санкт-Петербург, сообщает портал «Музей истории Петербурга».

На выставке представлены изображения живописных и графических произведений, фотографии, выдержки из газет и документов, воспоминания современников, связанные с переименованиями города, из собраний Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга.

За свою более чем трехсотлетнюю историю город на Неве несколько раз менял свое имя. При основании в 1703 году он был назван Государем Петром I на голландский манер — Санкт-Питербурх. Затем постепенно закрепилось немецкое название – Санкт-Петербург.

Первое переименование города было связано с событиями Первой мировой войны и стало результатом роста антинемецких настроений.

Современники приписывали идею изменения названия столицы министру землеустройства А. Кривошеину. Кроме того известно, что ещё до начала войны, в июле 1914 года, чешская колония Петербурга выступила с публичным обращением к городским властям, ходатайствовать об утверждении русского названия столицы России — Петроград. Ознакомиться с текстом этого письма можно на выставке.

В итоге 19 августа 1914 года постановлением Императора Николая II Петербург получил новое имя — Петроград. На выставке можно увидеть изображение этого документа — Собрания узаконений и распоряжений правительства «Об именовании впредь города Петербурга — Петроградом».

Жители столицы восприняли переименование города неоднозначно. Мнения были разными. Официальная периодическая печать в основном приветствовала новое название столицы, но в дневниковых записях петербуржцев нередко высказывалось недовольство данным решением. Увидеть вырезки из газет того времени и выдержки из воспоминаний современников, таких как А. Н. Бенуа, К. С. Сомов, Н. Н. Врангель, можно на выставочных стендах.

Очередная смена названия произошла уже в годы советской власти в январе 1924 года как реакция на смерть вождя революции Ульянова-Ленина.

Спустя несколько дней после смерти главного большевика Петроградский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов выступил с петицией о переименовании города. Считается, что инициатива исходила от председателя Совета — Г. Зиновьева. 26 января 1924 года на II съезде Советов Союза ССР произошло переименование Петрограда в Ленинград.

Спустя почти семь десятилетий, на фоне глобальных перемен, произошедших в стране, жителями Ленинграда был поднят вопрос о возвращении ему исторического имени.

С мая 1989 года у памятника миноносцу «Стерегущему» еженедельно проводились пикет и сбор подписей за возвращение городу первоначального названия. 9 сентября 1990 года на Дворцовой площади состоялся грандиозный митинг в поддержку переименования. Эти события запечатлены на фотографиях, представленных в экспозиции.

На стендах представлены фрагменты газетных статей, высказывания политических, общественных и культурных деятелей страны (М. С. Горбачева, Д. С. Лихачева, А. И. Солженицина, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II) как в поддержку, так и против переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Они ярко иллюстрируют бурную, эмоциональную дискуссию, развернувшуюся в те дни в обществе.

В апреле 1991 года Ленсовет принял решение о необходимости проведения опроса жителей. Референдум состоялся 12 июня 1991 года, ленинградцам было предложено ответить на вопрос со следующей формулировкой: «Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия Санкт-Петербург?» Явка составила 65%. «Да» ответили 54,86%, «Нет» — 42,68%. Мнения горожан разделились, но большинство всё-таки высказалось за Санкт-Петербург. Как выглядел опросный лист для голосования 12 июня 1991 года можно увидеть на выставке.

6 сентября 1991 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О возвращении Ленинграду его исторического имени Санкт-Петербург».

Вход свободный.

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