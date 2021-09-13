10 сентября в посёлке Кадоме Рязанской области, на родине преподобного Германа Аляскинского, состоялось открытие памятника этому святому. Торжественная церемония была приурочена к 270-летию со дня рождения преподобного, её участниками стали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ Касимовский и Сасовский Василий, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов и другие почетные гости, жители Кадома и участники международного научного форума «Русская Америка — 2021», сообщает сайт Рязанской епархии.

Автором памятника стал скульптор Олег Седов. Высота всего монумента составляет четыре метра. Он расположен недалеко от набережной в сквере имени Германа, благоустройство которого, как и других близлежащих территорий, было проведено к 270-летию преподобного в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». От имени губернатора Николая Любимова всех собравшихся приветствовал заместитель председателя правительства Роман Петряев. Он обратил внимание на значение сохранения памяти о преподобном Германе Аляскинском, популяризации его деятельности и наследия как основы, в которую закладываются правильные жизненные ориентиры и духовно-нравственные ценности для будущих поколений.

Митрополит Марк, приветствуя всех собравшихся, подчеркнул, что преподобный Герман — удивительный человек, который показал всем силу любви:

«Мы часто слышим, что сейчас в жизни почти нет места любви — экономика, политика, жесткие отношения между людьми и народами не оставляют места христианским ценностям и христианской любви. Но время преподобного Германа было таким же. Как и для чего русские люди пришли на Аляску? Чтобы заниматься своим промыслом. Говоря современным языком, они ехали туда „делать бизнес“. Но вместе с ними пришли и русские миссионеры, которые несли самое дорогое для русского человека — его веру. Преподобный Герман показал местному населению силу христианской любви. И для нас открытие памятника — это не просто повод для гордости, но напоминание о силе христианской любви, о том, что если мы хотим быть настоящими, подлинными наследниками преподобного Германа, то мы должны разделять те же принципы жизни».

Глава администрации Кадомского района Александр Кочетков рассказал о кропотливой работе, связанной с подтверждением факта рождения будущего просветителя жителей Аляски в Пушкарской слободе Кадома и об исследованиях его миссионерской деятельности в далеком заокеанском крае.

После открытия и благословения памятника все участники церемонии возложили к его основанию цветы.

Жители и гости Кадома могли также ознакомиться с несколькими экспозициями, посвящёнными преподобному Герману и его малой родине. В этот же день были подведены итоги работы международного научного форума «Русская Америка — 2021» и состоялось его закрытие.

Русская линия