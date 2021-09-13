12 сентября 2021 года, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского (1724), город Санкт-Петербург и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра стали центром общероссийских и общецерковных торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, сообщает Патриархия.Ru.

Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот высокоторжественный день Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает также знаменательную личную памятную дату — ровно полвека назад, 12 сентября 1971 года, иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.

По прибытии в Лавру Святейший Владыка поклонился мощам святого князя Александра Невского, по случаю праздника установленным в центре собора.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Санкт-Петербург», «Союз» и «Спас». Также трансляция осуществлялась на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. На телеканале «Санкт-Петербург» трансляцию комментировали руководительница сектора коммуникаций при Информационном отделе Санкт-Петербургской епархии Н.О. Родоманова и кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель храма апостолов Петра и Павла при Санкт-Петербургском государственном университете протоиерей Кирилл Копейкин.

Часть верующих молилась за Патриаршим богослужением, наблюдая за трансляцией на двух больших экранах на площади Александра Невского, а также на экранах, установленных в створе Невского проспекта и напротив гостиницы «Москва».

На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.

По завершении Литургии от имени духовенства Санкт-Петербургской митрополии и православных верующих Санкт-Петербурга Святейшего Владыку приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Глава Санкт-Петербургской митрополии преподнес Его Святейшеству образ благоверного князя Александра Невского с Феодоровской иконой Божией Матери.

Святейшего Владыку также приветствовал наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий, который преподнес Его Святейшеству три панагии, включая панагию с образом святого Александра Невского и панагию с изображением иконы Божией Матери «Скоропослушница» Невская.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем состоялось вручение церковных наград:

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского епископ Кронштадтский Назарий был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления, настоятель собора Воскресения Христова («Спас на Крови») г. Санкт-Петербурга протоиерей Сергий Куксевич был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского III степени;

— во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского вице-губернатор Санкт-Петербурга в Правительстве Санкт-Петербурга А.Н. Бельский был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского заместитель руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга В.В. Калугин был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского глава администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга М.С. Мейксин был удостоен медали «Патриаршая благодарность»;

— во внимание к помощи Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского начальник отдела по связям с религиозными объединениями Администрации губернатора Санкт-Петербурга В.Г. Иванов был удостоен медали ордена благоверного князя Александра Невского;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 800-летием со дня рождения благоверного князя Александра Невского помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации и сохранению культурного наследия, помощник епархиального архитектора Санкт-Петербургской епархии А.М. Одинцов был удостоен медали ордена преподобного Серафима Саровского.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Крестный ход c мощами благоверного князя Александра Невского из Троицкого собора на площадь Александра Невского.

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